Los llevaba tu madre y se ha vuelto a poner de moda: la falda tipo retro que triunfa en Zara
El diseño de esta falda destaca por varias características
Contar con una falda en el armario es esencial
Es de tiro medo con cintura elástica, lo que garantiza comodidad durante todo el día
Contar con una falda en el armario es esencial, especialmente con la llegada de la primavera, cuando los días se vuelven más cálidos y se busca renovar los looks con prendas versátiles y elegantes. La falda tipo retro que triunfa en Zara, siendo una prenda tan especial, que permite combinar comodidad y estilo en una sola pieza, adaptándose a distintas situaciones, desde un paseo informal hasta un evento más formal. La falda forro de tiro medio y encaje de Zara está disponible a 22,95 euros, siendo una opción perfecta para esta temporada.
El diseño de esta falda destaca por varias características: es de tiro medo con cintura elástica, lo que garantiza comodidad durante todo el día; el bajo acabado incluye encaje combinado a tono, aportando un toque elegante y femenino. Se puede combinar de múltiples maneras: con camisetas básicas y zapatillas para un look casual, con blusas elegantes y tacones para la oficina o eventos, o con tops de satén y sandalias para salidas nocturnas. Para conservarla, se recomienda lavar a mano o en ciclo delicado, secar colgada evitando la luz directa y planchar a temperatura baja, protegiendo el encaje, asegurando así que mantenga su forma y estilo por más tiempo.
Así es la falda tipo retro que triunfa en Zara
Características de la falda forro de tiro medio y encaje de Zara
Zara, conocida por ofrecer prendas modernas y de tendencia, presenta esta falda como parte de su colección de primavera. Es de forro de tiro medio y encaje destaca por varias características:
Tiro medio con cintura elástica
La cintura elástica permite un ajuste cómodo y natural, que se adapta a diferentes tipos de cuerpo sin resultar restrictivo. Este diseño asegura libertad de movimiento, ideal para el uso diario, y facilita combinar la falda con blusas metidas por dentro o tops ajustados, manteniendo un look equilibrado y favorecedor.
Bajo acabado con encaje combinado a tono
Este detalle aporta un toque femenino y elegante, elevando una prenda básica a un nivel más sofisticado. Este detalle combina perfectamente con la textura suave del poliéster y el elastano, creando un contraste sutil que llama la atención sin resultar exagerado.
Composición: 89% poliéster y 11% elastano
La combinación de poliéster y elastano ofrece elasticidad, durabilidad y confort. El poliéster asegura que la falda mantenga su forma y color con el tiempo, mientras que el elastano aporta flexibilidad, permitiendo que se ajuste cómodamente al cuerpo. Esto hace que la prenda sea resistente al desgaste y fácil de mantener.
Diseño atemporal
A pesar de estar alineada con las tendencias de primavera, la falda presenta un diseño clásico que permite usarla varias temporadas. Su tiro medio y encaje discreto aseguran que siga siendo elegante incluso cuando cambien las modas, ofreciendo una inversión duradera.
Precio accesible
Con un precio de 22,95 euros, la falda ofrece una opción económica para quienes desean renovar su armario sin sacrificar estilo ni calidad. Esto la hace atractiva para estudiantes, profesionales y amantes de la moda que buscan prendas funcionales a buen precio.
Ideas de looks y outfits con la falda tipo retro que triunfa en Zara
Look casual de día
- Camiseta básica blanca o de color pastel
- Zapatillas blancas o mocasines
- Bolso bandolera pequeño
- Chaqueta ligera o cárdigan
Look para salida nocturna
- Top de satén o blusa con detalles brillantes
- Sandalias de tacón o botines finos
- Clutch elegante
- Accesorios dorados o plateados
Look de oficina
- Blusa de manga larga en tonos neutros
- Zapatos de tacón medio o zapatos planos elegantes
- Blazer a tono
- Bolso tote para el trabajo
Look primaveral
- Camiseta de rayas o estampado floral
- Zapatillas deportivas o alpargatas
- Sombrero de ala ancha
- Bolso de rafia
Look para eventos especiales
- Blusa de encaje o seda
- Tacones finos
- Cinturón delgado a juego
- Pendientes y pulseras discretas
Para un look versátil
La zara es ideal para las transiciones entre el día y la noche. Puedes llevarla durante el día con sandalias de cuña y un sombrero de paja, y por la noche con tacones y un bolso de mano elegante.
Consejos de cuidado para conservar la falda tipo retro que triunfa en Zara
- Lavado delicado
- Lavar a mano o en máquina en ciclo delicado con agua fría.
- Usar detergentes suaves para no dañar el encaje ni la elasticidad del tejido.
- Secado adecuado
- Evitar la secadora, ya que el calor puede dañar el encaje y elástico.
- Secar colgada o en horizontal, evitando luz solar directa para preservar los colores.
- Planchado cuidadoso
- Planchar a temperatura baja, colocando un paño sobre el encaje para protegerlo.
- Evitar el contacto directo del calor con el encaje delicado.
- Almacenamiento correcto
- Guardar colgada para mantener la forma de la cintura y evitar arrugas profundas.
- Evitar doblar el encaje, ya que puede deformarse con facilidad.
- Rotación en el uso
- Alternar la falda con otras prendas similares para no desgastarla demasiado rápido.
- Revisar regularmente el encaje y la costura para prevenir desgarros o enganches.