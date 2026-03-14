El verano está a la vuelta de la esquina y Zara sorprende con el bañador efecto vientre plano que va a triunfar este verano

Tras las lluvias, saldrá el sol y tendremos ganas de playa y piscina. Si todavía no tienes el atuendo perfecto para estos días durante las vacaciones, Zara sorprende con el bañador efecto vientre plano. Está en color negro, es realmente favorecedor y puedes llevarlos siempre, en cantidad de ocasiones gracias a su diseño trabajado.

Tiene cantidad de detalles al ser un bañador de aros combinado con tul. El bañador efecto vientre plano sorprende por ser una prenda de pasarela. Con copas extraíbles, hace cintura más delgada y aporta lo que necesitas para que este verano sea uno de los más completos. Además en su diseño destaca su escote corazón y tirantes anchos. Con ese detalle de tejido en superposición tipo tul combinado a tono, con un forro interior para que sea mucho más completo a la hora de bañarse y también de tomar el sol.

Zara sorprende con el bañador efecto vientre plano

Un bañador con materiales certificados

Composición

Tejido principal

75% poliamida

25% elastano

Tejido secundario

95% poliéster

5% elastano

Forro

90% poliéster

10% elastano

Relleno

100% poliuretano

Que contiene al menos:

Como tejido secundario

95% poliéster reciclado certificado RCS

Forro

90% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cómo cuidar esta prenda que llevarás durante verano

Lava tus prendas sólo cuando sea necesario. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

Desde Zara especifican que cuentan con requisitos de trazabilidad para conocer la cadena de suministro de nuestras producciones. Solicitan a sus proveedores que les informen sobre todas las instalaciones involucradas en los procesos de producción desde el hilo, o la fibra según corresponda, hasta la prenda final para cada pedido. Esto incluye tanto las fábricas propias como externas, así como los intermediarios involucrados en cada proceso.

Cuál es el precio del bañador efecto vientre plano

Lo tienes por un precio de 29,95 euros en cantidad de tallas para que ya puedas comprar antes de que se acabe y te quedes sin él cuando vayas a la playa.

Condiciones especiales de devolución

Algunos de los artículos de Zara, por sus características especiales, tienen que cumplir las siguientes condiciones para poder ser devueltos:

50Creatorts: los artículos de la colección 50Creators no aceptan cambios o devoluciones por su carácter exclusivo y limitado.

Debido al carácter exclusivo y limitado de esta colección, los productos ofrecidos se consideran bienes especialmente concebidos y confeccionados con fines conmemorativos, conforme a especificaciones particulares y/o de naturaleza no estándar, por lo tanto, no le será aplicable el derecho de desistimiento. Lo establecido en las presentes condiciones particulares no afecta a los derechos legales del consumidor o usuario ante la falta de conformidad de los productos.

Al confirmar la compra de un artículo de la Colección Limitada 50Creators50products, el cliente reconoce y acepta expresamente esta condición, renunciando al ejercicio del derecho de desistimiento previsto en la normativa general de consumo.

Ropa de baño: debe incluir la pegatina de higiene.

Ropa interior

Mujer: se podrán cambiar o devolver siempre que se encuentren en las mismas condiciones de compra y conserven la bolsa o pegatina protectora con las que te los hemos enviado.

Hombre: no se podrán cambiar o devolver artículos de ropa interior.

Niño: no se podrán cambiar o devolver artículos de ropa interior excepto calcetines, leotardos, tops, bodies y camisetas interiores que conserven el embalaje original.

Accesorios: tendrán que ser devueltos con su bolsa o cartón original intacto.

Fragancias y velas: deberán ser devueltas en el mismo envoltorio original, precintado.

Cosméticos: deberán ser devueltos en el mismo envoltorio original, precintado. No se podrán cambiar o devolver los artículos de la colección Standard Procedure.

Artículos personalizables: por tratarse de prendas personalizadas, no será posible realizar cambios o devoluciones de las mismas y además las compras de artículos con color personalizado no se podrán cancelar.

Packs: los artículos que forman parte de un pack no podrán devolverse por separado.

Empaquetado especial y complementos adicionales: los artículos que van acompañados de un empaquetado especial (bolsas de tela, cajas especiales, porta trajes…) o contienen complementos adicionales, deberán ser devueltos con ellos y en las condiciones originales.