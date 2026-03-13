El chamán de Marta Luisa rompe su silencio tras la muerte de su madre con un mensaje a su hermana

El pasado mes de febrero falleció la madre de Durek Verrett, marido de Marta Luisa. En uno de los momentos más complicados para la familia real de Noruega, con la princesa Mette-Marit en el punto de mira por el juicio a su hijo mayor y sus vínculos con Jeffrey Epstein, Veruschka Urquhart falleció a los 82 años, tal como confirmaron medios noruegos.

La madre del chamán no tenía relación ni con él ni tampoco con la princesa Marta Luisa. Veruschka vivía en Nueva York, pero tenía raíces noruegas. Fue de ella de quien Durek Verrett heredó su sensibilidad espiritual, pero la conexión entre ambos estaba completamente rota. De hecho, ella quería volver a Noruega y que una parte de sus cenizas se esparcieran en el mar de Oslo. Un deseo que no podrá ser cumplido porque no lo permite la legislación del país.

La princesa Marta Luisa y el chamán. (Foto: Gtres)

Veruschka no asistió a la boda del chamán con Marta Luisa ni tenía contacto con su hijo. A pesar de que durante mucho tiempo estuvieron muy unidos, en los últimos tiempos la situación había cambiado. El motivo principal fue la actividad de Durek Verrett como chamán. Ella consideraba que el rumbo que había tomado su carrera profesional no era el adecuado y le acusaba de manipular a quienes decía que ayudaba.

El elogio del chamán a su hermana

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Durek Verrett (@shamandurek)

Ni el chamán ni Marta Luisa se han pronunciado tras la muerte de Veruschka, pero ha llamado la atención que, a pesar de que con ella no tenían relación, sí que estaban en contacto con otros miembros de su familia. Estamos hablando de sus hermanos, Angelina Verrett-Byrne y Brandon Clarke, que sí que asistieron a su boda con la princesa.

Justo hace unos días, el chamán recurrió a las redes sociales para publicar un emotivo mensaje dedicado a su hermana Angelina, con quien se lleva muy bien. «Mi hermana es una de las bendiciones más grandes que Dios puso en mi vida», ha escrito Durek Verrett, que ha dicho que cuando su madre se fue, ella se encargó de cuidarle. «No era solamente mi hermana, se convirtió en mi protectora, mi maestra y mi refugio».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angelina Verrett-Byrne (@angelina.verrett)

«Angelina me ayudó a ver que la vida no es sólo sobrevivir, sino servir a la humanidad (…) Su fe en mí nunca vaciló. (…) Su corazón es uno de los más fuertes y cariñosos que he conocido, y ese mantiene firme en su amor por lo que es correcto en este mundo», ha escrito el chamán, que ha contado que le dio un riñón para salvarle la vida. El marido de Marta Luisa considera que su hermana es un ángel enviado por Dios para caminar a su lado y le ha dado las gracias por ser su luz guía.

Unas palabras a las que Angelina Verrett no ha dudado en responder. «Mi querido hermano, tus palabras tocan profundamente mi corazón. Amarte y protegerte nunca fue un deber, fue una bendición que Dios puso en mi vida. Verte recorrer tu camino y servir a los demás me llena el corazón de orgullo. Siempre he creído en la luz dentro de ti y siempre lo haré. Te amo infinitamente», ha escrito.