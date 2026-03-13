¿Hay intereses económicos detrás de la reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja? La respuesta es sí. Tras varios años alejados del foco mediático, el clan vuelve a copar titulares y horas en televisión. ¿El motivo? La reconciliación de la tonadillera y su primogénito tras años distanciados. Aunque el pequeño de los hermanos Rivera volvió a ser noticia el pasado verano por la ruptura con Irene Rosales o por su relación con Lola García, su interés mediático ha crecido por su acercamiento con su madre, del que ha sacado rentabilidad.

Kiko Rivera saca rentabilidad por reconciliarse con su madre

De la mano de la reconciliación con su madre, Kiko Rivera ha anunciado su nueva canción, en la que habla del perdón, a través de posados con la tonadillera. «Una canción que nace desde lo más profundo del corazón… de esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas… pero sobre todo habla de perdón. A veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega… lo cambia todo. No nace del orgullo», escribió.

La foto que Kiko Rivera ha compartido con su tío y su madre. (Foto: Redes Sociales)

Aunque se desconoce el contenido o la letra completa de la canción, que verá la luz el próximo 27 de marzo, el DJ ya ha dado tintes del mensaje detrás de este single que está cebando con fotografías familiares, como una que acaba de publicar junto a su madre y su tío Agustín en la que promociona su nuevo proyecto: «A veces la vida te pone delante de un espejo y te obliga a mirar de verdad. A recordar de dónde vienes… y a aceptar que en el camino también cometí errores que pesan en el alma. Tampoco ayuda cuando a tu alrededor hay ruido, cuando en vez de apagar el fuego lo alimentan. Pero también aparecen personas que, sin hacer mucho ruido, te ayudan a abrir los ojos y entender muchas cosas. Y cuando entiendes… el corazón empieza a hablar. El próximo 27 de marzo verá la luz la canción más especial que he escrito en mi vida».

De esta manera, y a través de imágenes de su infancia, Rivera anima a sus seguidores a que escuchen esta canción, lo que se traduce en reproducciones, promoción y, por ende, en dinero.

El acercamiento entre Isabel Pantoja y sus nietos

Por su parte, Isabel Pantoja también ha acercado posturas con sus nietos y concretamente con los tres hijos de Kiko Rivera -Francisco, Ana y Carlota, fruto de sus relaciones con Jessica Bueno e Irene Rosales-.

Isabel Pantoja en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

Ha sido Antonio Rossi en El Tiempo Justo el que ha desvelado que la tonadillera «ha hablado con todos y ha preguntado por todos» tras la reconciliación con su hijo. Un gesto cuando menos significativo, pues Pantoja perdía relación con los pequeños de la casa a raíz del distanciamiento con su vástago o, al menos, es lo que durante estos años han mantenido tanto Kiko como Irene Rosales.