Cristiano Ronaldo ha sorprendido en su primera parada pública Madrid tras regresar de Arabia. El futbolista ha acudido al nuevo local de moda de la capital Vega Members Club, el nuevo local privado y exclusivo -que no excluyente- de Íñigo Onieva. De esta manera, el futuro marido de Georgina Rodríguez ha decidido apoyar esta iniciativa del empresario madrileño y dar cuenta que cualquier persona, independientemente de su origen, es bienvenida.

Tras la inauguración del local, Onieva ofrecía una entrevista y cuyas palabras se mal interpretaron sobre los residentes en el país no españoles. Unas palabras que el propio marido de Tamara Falcó ha matizado sin problema alguno. Además, estas declaraciones, a las puertas de Vega, ha coincidido con la visita de Cristiano Ronaldo, que ha sido el claro ejemplo de que cualquier persona -independientemente de su origen- puede entrar en este club.

El apoyo de Cristiano Ronaldo de Íñigo Onieva

Horas después de su inauguración, Cristiano Ronaldo acudió el pasado jueves 12 de marzo a Vega Members Club. Cada vez que viene a España, el habitual que el futbolista apoye nuevos proyectos o incluso a amigos, como ha ocurrido en esta ocasión.

Cristiano Ronaldo en el Vega Club. (Fotos: Gtres)

Vestido con una camisa de la firma Loewe, el ex jugador del Real Madrid ha tratado de pasar desapercibido, sin éxito, ante las cámaras. Con su presencia, el futbolista portugués ha dejado claro que cualquier persona puede hacerse socia del club, independientemente del país al que pertenezca.

El empresario rompe su silencio

Por su parte, y por alusiones, Íñigo Onieva -que suele mantenerse en un discreto segundo plano ante los medios-, ha dado un paso al frente y no ha dudado en atender a los medios en la puerta de Vega para aclarar lo sucedido.

«Al final, es una mal interpretación desafortunada de cómo estaba planteado el artículo, que ni siquiera era la intención ni de la reportera ni del medio. En cuanto hemos detectado que las connotaciones negativas, el propio medio ha rectificado inmediatamente y se ha cambiado el enfoque», ha dicho. Y es que, minutos después de que se publicara su entrevista, El Mundo rectificó el enfoque de las declaraciones de Onieva.

Isabel Preysler con Íñigo Onieva. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el propio yerno de Isabel Preysler ha querido zanjarlo de viva voz ante los medios y ha dejado claro que todo el mundo es bienvenido a Vega: «En ningún momento lo que se quiere es excluir a una comunidad, que de hecho aporta muchísimo valor a la ciudad y como he dicho antes, sin esta comunidad, tanto latina como internacional, este proyecto no sería posible, porque al final estos clubs solo funcionan en ciudades cosmopolitas y en Madrid, gracias a estos extranjeros de todas partes del mundo, enriquecen la ciudad, nuevos residentes y vecinos. Así que más que bienvenidos».