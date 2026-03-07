Isabel Preysler y Tamara Falcó amadrinan a Íñigo Onieva en la inauguración de su nuevo club

Íñigo Onieva por fin ha inaugurado Vega Members Club, un local situado en el número 88 de la calle Lagasca de Madrid. La primera fiesta ha estado amadrinada por Isabel Preysler y Tamara Falcó, quienes se han convertido automáticamente en las grandes protagonistas de la noche. Madre e hija han demostrado tener muchísima complicidad y han unido sus fuerzas para poner el foco en el nuevo proyecto de Onieva.

El empresario acaba de regresar de Tokio, donde ha corrido una maratón y ha aprovechado para pasar unos días junto a Tamara Falcó. El matrimonio está más unido que nunca, de hecho, la familia de la marquesa ha desfilado por el photocall con total naturalidad. Todos son muy discretos, pero han dado un paso al frente para respaldar la nueva aventura de Íñigo Onieva.

Pablo Motos llegando al club de Íñigo Onieva. (Foto: Gtres)

Son muchas las estrellas que han seguido los pasos de los Falcó, como por ejemplo el escritor Juan del Val o el presentador Pablo Motos, ambos compañeros de Tamara. La socialité disfruta de una reputación excelente dentro de la crónica social, así que no es de extrañar que haya recibido el respaldo de otros rostros importantes, como Nuria González o Isabel Junot.

El negro ha sido el color que ha dominado la noche. Como no podía ser de otra forma, Isabel Preysler ha deslumbrado con un impresionante vestido que ya se ha convertido en tendencia. La reina de corazones es una de las mujeres más elegantes de España y siempre que hace alguna aparición todos los ojos están puestos en ella. De esta forma, hemos podido observar lo cariñosa que ha sido con su yerno.

Isabel Preysler con Íñigo Onieva. (Foto: Gtres)

Íñigo Onieva se ha mostrado agradecido por el respaldo que ha recibido por parte de su suegra. Cuando le ha visto llegar se ha acercado a ella y se han saludado de una forma muy cariñosa. Después, el empresario le ha cogido del brazo y se les ha podido ver intercambiando una amable conversación.

Una noche muy especial

Manolo Falcó ha posado junto a Amparo Corsini, Isabel Junot ha presumido de su embarazo, Xandra Falcó ha hablado con la prensa y los padres de Íñigo Onieva se han reencontrado. Es decir, todo ha salido redondo y ha sido una noche para enmarcar.

Carolina Molas se ha posicionado como una gran dama de la crónica social, pero es muy discreta y no se siente cómoda dando explicaciones sobre su vida privada. Siempre suele huir de los medios, pero la inauguración de Vega Members Club era una ocasión especial y se ha saltado su regla de oro para dejar claro que apoyaba rotundamente a su hijo.

Carolina Molas en la inauguración de Vega. (Foto: Gtres)

«Hola, buenas noches», ha declarado Carolina. Y, cuando le han dicho «esperemos que salga todo bien», ha contestado: «Esperemos que sí». Con estas palabras, ha dado normalidad a su aparición y ha demostrado que, ante todo, están las prioridades de su hijo.

Íñigo Onieva también ha contado con el apoyo de su padre. Este último y Carolina Molas llevan años separados y tienen vidas distintas, sin embargo, se han reencontrado en Vega Members Club y han compartido espacio porque ambos querían apoyar a su hijo.