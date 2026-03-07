Nieves Álvarez revela el nombre del famoso que no está invitado a su boda y explica el motivo

Nieves Álvarez pasará por el altar para formalizar su relación con el empresario Bill Saad. Se conocieron en 2021 durante una fiesta y desde entonces no se han separado. La modelo ya estuvo casada con el fotógrafo italiano Marco Severini, pero en 2015 firmaron los papeles del divorcio y emprendieron aventuras distintas. El foco siempre ha estado puesto sobre Nieves, pues es una de las grandes damas de la alta sociedad y su vida despierta mucho interés. Sin embargo, ella es bastante reservada e intenta mantener su vida personal al margen de los focos.

A pesar de mantener una actitud discreta, Nieves Álvarez no puede negar que está en un momento perfecto, tanto dentro de muy poco se casará con Bill Saad. Se conocen muy pocos detalles del enlace, pero la socialité ha explicado que será en París, concretamente el 11 de julio. No ha hecho una lista de regalos porque considera que el mejor detalle que pueden tener con ella es acercarse hasta la capital francesa para vivir este día tan importante a su lado.

Nieves Álvarez en los Premios Madame Figaro 2025. (Foto: Gtres)

Nieves conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo y es consciente de que hay una pregunta rondando la cabeza de mucha gente: ¿Va a invitar Pedro Almodóvar a su boda? Recordemos que han trabajado juntos en la nueva película del director, de ahí que algunos pensasen que su nombre estaría en la lista de invitados, pero no es así.

Nieves Álvarez no invitará a Almodóvar

Nieves Álvarez se siente muy agradecida a Pedro Almodóvar por haberle ofrecido un papel en Amarga Navidad, pero ha recalcado que su boda será una celebración íntima a la que únicamente acudirán familiares y amigos cercanos. «Es una cosa muy íntima y muy pequeña», ha declarado durante su aparición en la presentación que ha hecho El Corte Inglés para dar visibilidad a la nueva temporada.

Pedro Almodóvar posando en un evento. (Foto: Gtres)

Para evitar cualquier tipo de polémica, la modelo ha aclarado que no tiene problemas con Almodóvar, al contrario. Ha trabajado a gusto con él, aunque admite que «es muy exigente».

Nieves Álvarez ha intentado que su historia de amor con Bill Saad permanezca fuera del foco, así que su postura de celebrar una boda «pequeña» es comprensible.

La decisión de Nieves Álvarez

Nieves Álvarez por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Como decimos, Nieves Álvarez se ha dejado ver en el último evento organizado por El Corte Inglés y allí ha coincidido con algunas compañeras de profesión como Vanessa Breuer o Lorena Durán. Ha aprovechado para desvelar qué postura adoptará después de su boda: todo seguirá igual. Es decir, no piensa retirarse ni reducir sus compromisos porque es una enamorada de su trabajo.

«El día que no me guste afrontar nuevos retos o no me divierta con lo que hago será cuando me plantee dejarlo. De todas formas, cuando alguien se enamora de ti lo hace por todo lo que eres. Nadie me va a pedir que pare ni muchísimo menos», ha comentado al respecto. Después, ha recalcado que se encuentra en una buena etapa. De hecho, es el momento perfecto para pasar por el altar.