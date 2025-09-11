Nieves Álvarez ha vuelto a conquistar titulares, pero esta vez no por sus pasarelas ni por sus éxitos empresariales, sino por la noticia de su próxima boda con el empresario libanés Bill Saad. La modelo madrileña, que ha sido captada por las calles de Madrid por GTRES, no ha podido ocultar su felicidad al ser preguntada sobre la noticia. Con una sonrisa radiante y la ilusión reflejada en su mirada, Nieves ha declarado: «Muchas gracias, estoy muy contenta. Es improvisada y bonita. Estoy muy feliz, muchas gracias. No tenemos pensado nada, será el año que viene. Mis hijos están muy felices también, muy contentos. Y mis amigos también, están muy emocionados». Palabras que, aunque breves, transmiten a la perfección la emoción y la alegría que la embargan en este momento tan especial de su vida.

La noticia de su compromiso ha marcado un antes y un después en la vida de la top model. Nieves Álvarez y Bill Saad comenzaron su historia de amor en diciembre de 2021, tras haberse conocido en septiembre del mismo año. Desde entonces, la pareja ha compartido una relación sólida y discreta, hasta el punto de que la pedida de mano, ocurrida el pasado 18 de julio en el Líbano, permaneció en secreto durante varios meses. Nieves recuerda ese momento como totalmente inesperado y mágico: «Estoy que no me lo creo, con Bill todo merece la pena. Es mi pareja ideal. Estoy enormemente feliz. Los dos lo estamos». La espontaneidad de la propuesta, en una pequeña capilla de paredes negras mientras cumplían una promesa a San Charbel, convirtió ese instante en un recuerdo imborrable para la modelo.

Nieves Álvarez por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El romance entre Nieves y Bill ha sido descrito por la propia modelo como un «amor con mayúsculas». La pareja, que nunca había hablado de matrimonio, encontró en este compromiso la culminación de una relación que combina complicidad, respeto y admiración mutua. Nieves ha subrayado que Bill no solo es su pareja ideal por su carácter y valores, sino también porque ambos comparten una etapa de la vida en la que tienen claro lo que quieren y lo que buscan. «Es un hombre, sobre todo, bueno, pero además es inteligente, es generoso, es divertido, es cariñoso… Es mi pareja ideal», afirmaba Nieves, resaltando la combinación perfecta de cualidades que hacen de esta relación un vínculo sólido y maduro.

Otro aspecto que llena de felicidad a Nieves Álvarez es la aprobación de sus hijos y la cercanía de su círculo más íntimo. La modelo es madre de tres hijos, fruto de su matrimonio con el fotógrafo italiano Marco Severini: Adriano y los mellizos Brando y Bianca. Por su parte, Bill tiene dos hijos, Julian y Jamie, nacidos de su primer matrimonio. Ambos coinciden en que la familia es lo más importante, y por ello la reacción positiva de los niños ha sido, para Nieves, un regalo invaluable. «Lo más importante para nosotros, y el mayor regalo que podemos tener, es que nuestros hijos están felices con esta boda», comentó conmovida la modelo en una entrevista para la revista ¡Hola! anunciando la feliz noticia.

Nieves Álvarez por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

A nivel profesional, Nieves Álvarez disfruta de un momento de plenitud absoluto. A sus 51 años, sigue deslumbrando como modelo, empresaria y presentadora, al frente de su propia firma de cosmética y con una presencia activa y destacada en redes sociales. En lo personal, aunque aún no se conocen los detalles de la ceremonia ni se ha iniciado la planificación de la boda, ambos coinciden en que el enlace tendrá lugar en 2026 y que, sin duda, será «el día más feliz».