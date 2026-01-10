Ni francesa ni en color rojo: la manicura que se lleva en 2026 es mucho más elegante

La manicura que se lleva en 2026 apunta por la naturalidad, el brillo sutil y los acabados sofisticados que realzan la belleza de las manos sin excesos. Entre colores suaves, efectos translúcidos y diseños minimalistas, surge una propuesta que conquista a quienes buscan elegancia atemporal. Las uñas nude glass se posicionan como una de las opciones más deseadas gracias a su apariencia limpia, luminosa y refinada.

Este estilo combina tonos nude con un acabado tipo cristal que refleja la luz de forma delicada, adaptándose a cualquier ocasión, desde eventos formales hasta el día a día con estilo moderno y femenino actual. Según Nails Factory, las uñas nude glass «tienen ese brillo tipo “efecto agua” que da un aspecto moderno, sin necesidad de diseños complicados ni colores exagerados». Además de su estética cuidada, las uñas nude glass destacan por su gran versatilidad dentro del mundo de la manicura moderna.

Este diseño de uñas se adapta fácilmente a diferentes largos y formas, desde cortas y cuadradas hasta almendradas o stiletto. Su acabado translúcido permite jugar con capas, brillos y efectos perlados sin perder la sensación de naturalidad. Son ideales tanto para quienes prefieren un look discreto como para quienes desean una base elegante para agregar detalles sutiles.

Las nude glass funcionan perfectamente en contextos profesionales, celebraciones especiales o rutinas cotidianas. Gracias a su neutralidad, combinan con cualquier outfit y maquillaje, aportando un aspecto pulido y sofisticado. «Se ven bien en cualquier tono de piel, combinan con todo y dan ese toque de limpieza y sofisticación que todas las mujeres buscan», según Nails Factory.

Esta tendencia demuestra que menos es más y que la simplicidad bien ejecutada puede convertirse en el verdadero protagonista de cualquier manicura actual reflejando equilibrio visual, buen gusto, delicadeza estética y preferencia creciente entre personas amantes del cuidado personal contemporáneo en tendencias actuales.

¿Qué son las uñas nude glass?

Las uñas nude glass o la manicura que se lleva en 2026 son un estilo de manicura caracterizado por el uso de tonos nude naturales combinados con un acabado ultra brillante y translúcido que imita el efecto del vidrio o cristal. A diferencia de los esmaltes opacos tradicionales, este diseño permite que la uña natural se perciba ligeramente, logrando un efecto limpio, pulido y elegante. «De hecho, no se trata simplemente de aplicar brillo, sino de realzar la textura natural de la uña para que luzca limpia, saludable y pulida», asegura Nails Factory.

El objetivo de las uñas nude glass es realzar la belleza natural de las manos sin sobrecargarlas, ofreciendo un resultado fresco, moderno y minimalista. Esta manicura es ideal para quienes buscan un look discreto pero sofisticado, y se adapta perfectamente tanto a uñas cortas como largas.

Las características de las uñas nude glass

Tonos nude suaves y naturales que armonizan con todos los tonos de piel

Acabado brillante tipo cristal o “glass”

Efecto translúcido que aporta ligereza visual

Estilo minimalista y elegante

Alta versatilidad para cualquier ocasión

Compatible con uñas naturales, acrílicas o de gel

Ideal para looks profesionales y eventos especiales

Estilos y combinaciones para la manicura nude glass

Nude glass clásico con esmalte translúcido

Efecto lechoso o “milky nails” con acabado glass

Nude glass con microbrillos o partículas perladas

Francesa moderna sobre base nude glass

Detalles minimalistas en dorado o plateado

Combinación con pedrería pequeña o cristales sutiles

Diseño degradado o baby boomer con efecto glass

El paso a paso para lograr la manicura que se lleva en 2026

Es posible lograr una manicura nude glass impecable desde nuestro hogar, teniendo en cuenta estos pasos:

Retirar cualquier resto de esmalte y limpiar las uñas Limar y dar forma a las uñas según preferencia Empujar y cuidar las cutículas sin dañarlas Aplicar una base fortalecedora o rubber base Colocar una o dos capas de esmalte nude translúcido Curar en lámpara si se utiliza esmalte en gel Aplicar un top coat ultra brillante efecto glass Sellar bien los bordes para mayor duración

Consejos para conservar las uñas nude glass

Aplicar aceite de cutículas diariamente para mantener la hidratación

Usar guantes al realizar tareas domésticas

Evitar el contacto directo con productos químicos agresivos

Retocar el top coat cada 3 o 4 días

Mantener las uñas limpias y bien limadas

Evitar usar las uñas como herramientas

Hidratar manos y uñas con crema regularmente

Evita el uso excesivo de productos químicos: los productos de limpieza, disolventes y detergentes pueden debilitar las uñas.

Haz pausas entre esmaltes para que las uñas respiren y se regeneren.

Haz pausas entre esmaltes para que las uñas respiren y se regeneren.

Visita a una manicurista profesional cada cierto tiempo para tratamientos más profundos.