Jesús Castro será padre de gemelos junto a su pareja, Camila Canto: "Os amo"

Jesús Castro va a convertirse en padre y vivirá esta aventura junto a su pareja, la modelo Camilia Canto. Esta última tiene 25 años y ya disfruta de una dilatada trayectoria en el mundo de las redes sociales. De hecho, ha utilizado esta vía para dar la noticia. La joven ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir una publicación donde dice: «Los gorditos haciéndose notar son la cosa mas latosa del mundo. ¡No hay mejor sentimiento que recibir esas pataditas!».

Jesús Castro siempre ha sido reservado con su esfera personal, pero se encuentra en un buen momento y no le importa que sus seguidores lo sepan. Por ese motivo, ha añadido un comentario a las fotos que ha publicado su novia. «Os amo a los tres», ha escrito. Con estas palabras, el intérprete ha confirmado que será papá de gemelos. De momento no han trascendido demasiados detalles, así que habrá que estar pendiente a sus movimientos para descubrir la última hora.

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Camila Canto ha explicado que, tras atravesar unos meses complicados, ya se encuentra en su último trimestre de embarazo. Es decir, dentro de muy poco Castro podrá abrazar a sus pequeños. «Ya sé que son mis cachorros, en la siguiente les cuento, ¿ustedes que piensan que son? ¡Vamos por el último trimestre! Locura como pasa el tiempo», ha comentado su novia en Instagram.

Jesús Castro viaja a México

El actor Jesús Castro en un evento. (Foto: Gtres)

Jesús Castro es uno de los actores más reconocidos de su generación y hace un tiempo decidió probar suerte fuera de nuestras fronteras, así que hizo las maletas y viajó a México. Por suerte, la fortuna le ha acompañado en el terreno personal y profesional, así que ahora está celebrando una gran noticia.

El anuncio del embarazo de Jesús Castro y Camila Canto marca el inicio de una nueva etapa en la vida de ambos, pero también ha sorprendido al público al revelar por primera vez su relación. Hasta ahora, la pareja había mantenido su vínculo en la más estricta intimidad. El actor ha conseguido mantenerse lejos del foco y no se le había relacionado con nadie desde su ruptura con Alba Casillas en 2021.

Camila Canto posando. (Foto: Instagram)

Tal y como demuestran los hechos, Camila es igual de prudente que él. La joven ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a su participación en concursos de prestigio, representando a Puebla en Miss Universe México 2025, además de haber sido ganadora de Miss Orb International 2022 y finalista en Mexicana Universal 2020.

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La modelo mantiene un perfil activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de 30.000 seguidores. No obstante, su actividad se centra en cuestiones profesionales, de ahí que su embarazado haya dejado a más de uno sin palabras.