Todo sobre el lipoláser, la gran alternativa a la liposucción convencional: hablan los expertos

La medicina estética está a la orden del día y es por ello por lo que la búsqueda de métodos menos invasivos no ha tardado en impulsar el desarrollo de nuevas técnicas en el ámbito. Sin ir más lejos, a la hora de moldear el cuerpo, ha surgido un procedimiento revolucionario que se ha convertido en una de las alternativas más populares a la liposucción convencional. Se trata del lipoláser, un tratamiento cuyo objetivo es reducir grasa localizada con una gran precisión, garantizando una recuperación más rápida en todos los pacientes.

LOOK ha podido hablar en exclusiva con la Doctora Elena Berezo, quien asegura que con este procedimiento se pueden proporcionar «mejoras visibles en pocas semanas». Y la prueba de ello son las imágenes del antes y el después que muestran numerosas clínicas que utilizan este método.

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Ventaja frente a métodos tradicionales

Según su propia experiencia, Berezo ha destacado que, en comparación con la liposucción convencional, el lipoláser presenta varias ventajas. En primer lugar, y tal vez la más importante, un menor daño y riesgo durante la cirugía, algo a lo que le sigue una recuperación más rápida y un menor tiempo en cuidados post-operatorios. Además, se usa una sedación o anestesia consciente durante el proceso en vez de una anestesia general, algo que reduce también el porcentaje de que aparezca algún tipo de complicación, ya que esta última afecta a todo el organismo. Por otro lado, también cuenta con una estimulación de la piel incorporada, lo que ayuda a evitar la flacidez. «Es precisamente esta combinación lo que ha hecho que el lipoláser con DEKA sea una opción preferente para quienes buscan resultados parecidos a los de la liposucción, pero con un menor efecto en su día a día», explica la experta.

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A pesar de que, Elena Berezo ha destacado la importancia del avance de la tecnología, asegurando que el láser DEKA®️ Smartlipo se ha situado como una de las técnicas más modernas para esculpir el cuerpo sin necesidad de cirugía, lo cierto es que, por otro lado, también ha señalado que un buen resultado «depende de la experiencia del médico y de un diagnóstico adaptado». La doctora fundó su propia clínica en Madrid (EB) hace unos años, y uno de sus lemas, tal y como se puede leer en su propia página web, es que «cada paciente tiene sus necesidades y una respuesta diferente» y que de ahí surge la importancia de realizar «un diagnóstico individual y personalizado». «Clínicas especializadas como EB en Madrid destacan la relevancia de un enfoque médico riguroso, revisando las expectativas del paciente, los posibles riesgos y las mejores soluciones para cada situación», explica.

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¿Quién es Elena Berezo?

Elena Berezo es nacida en Las Palmas de Gran Canaria, aunque llevó a cabo sus estudios de Medicina en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. Posteriormente, realizó un máster de Medicina Estética, Regenerativa y Antienvejecimiento en la Universidad Complutense de Madrid. A día de hoy se mantiene en constante formación y forma parte del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) y de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Cuenta con su propia clínica ubicada en la calle Velázquez número 115 de la capital y, tal y como se puede ver en sus redes sociales, entre sus clientes destacan varios rostros conocidos de la televisión como Marta López, Miguel Frigenti, Alejandro Albalá, Carmen Alcayde, Oriana Marzoli, Makoke, Belén Rodríguez, Rafa Mora, Suso Álvarez o Antonio Rossi, entre otros muchos.