Kiko Matamoros y Makoke se enfrentan a un varapalo judicial por el que podrían asumir varios años de cárcel y el pago de una -casi millonaria- cuantiosa cantidad de dinero. Será el próximo miércoles 18 de marzo -a pocos días de la boda de su hija Irene-, cuando el ex colaborador de Mediaset y su ex mujer tendrán que comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Una noticia que llega horas después de la ausencia de Kiko Matamoros en el programa que presenta. Fue Kiko Hernández el que alertaba de que su compañero se encontraba indispuesto para acudir a este espacio. «Kiko Matamoros tiene una baja médica por un percance», ha dicho.

La difícil situación judicial de Kiko Matamoros y Makoke

Que Kiko Matamoros y Makoke tengan problemas económicos y judiciales no es una novedad. Desde que su fama despegara, su situación financiera y con Hacienda siempre ha sido objeto de noticias. Sin embargo, en esta ocasión es muy distinta, ya que la Fiscalía ha dado un paso más y ha pedido una condena para el ex colaborador y la madre de su hija pequeña.

Una noticia que llega días antes de la boda de su hija Irene, que se encuentra inmersa y ultimando los preparativos de su gran día, por lo que los padres de la novia tendrán que pasar un trago duro juntos y como ex matrimonio. Además, esta información llega en un momento muy delicado para Laura y Diego Matamoros, que recientemente fueron noticia por su conflicto con Carlo Costanzia, su primo.

En este sentido, la Fiscalía ha solicitad cinco años y medio para Matamoros por presunto alzamiento y ocultación de bienes. Además, a ello se le suma que el ex tertuliano de Sálvame tendría que abonar 636.000 euros, según ha pedido el Ministerio Público, que sostiene que Matamoros, «era conocedor de que sus ingresos eran suficientes para satisfacer dichas deudas». En el escrito de acusación, la Fiscalía ha expuesto que Kiko habría elaborado una estrategia para no pagar sus deudas a Hacienda y que, de esta manera, su nivel de vida no se viera disminuida.

Asimismo, la estrategia del ex de Makoke habría desarrollado una estrategia para no figurar como titular de ingresos o propiedades y que, «desarrolló de forma continuada un comportamiento económico financiero en la que no asumía formalmente ni la percepción de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien». Es decir, Matamoros no aparecería como propietario de los mencionados bienes, según ha adelantado El Español.

Una situación que salpica directamente a María José Giaever, más conocida como Makoke, su ex mujer que habría colaborado en la operativa y por lo que la Fiscalía pediría también una pena de prisión de cuatro años y tres días y de la que ya alertó Luis Pliego en El Tiempo Justo. «Tú dijiste hace poco que estabas al día, que no debías nada, que eras incluso feliz y una gran pagadora. Por cierto, hablando de malas personas. Las que no pagan a la Hacienda Pública, que somos todos, también son malas personas. Que sepas que la Agencia Tributaria te reclama 110.000 euros», dijo el director de Lecturas.