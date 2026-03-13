Berty’s, la hamburguesería que no da abasto tras la visita de la princesa Leonor

Aunque desde que ingresara en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier apenas se han tenido detalles de los planes privados de la princesa Leonor en Murcia, mientras estaba en Zaragoza, en Marín o durante el crucero en el buque escuela Juan Sebastián Elcano sí que se supo que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia aprovechaba su tiempo libre para hacer planes con sus compañeros. En ocasiones, incluso, se publicaron imágenes de estas actividades privadas que nos permitían ver la faceta más personal de la vida de la princesa durante su formación militar.

Fueron varios los planes que Leonor hizo mientras estaba en Zaragoza y en Marín, uno de ellos, por ejemplo, una visita a una hamburguesería en Vigo que se ha vuelto punto de referencia tras el paso de la princesa por sus instalaciones.

La princesa Leonor en Marín. (Foto: Gtres)

Estamos hablando de Berty’s, ubicada en el centro de Vigo. Se trata de una hamburguesería que pertenece a una cadena que tiene locales en diferentes zonas de nuestro país y que destaca por sus hamburguesas gourmet.

Leonor visitó el local el 14 de noviembre de 2024, pocas semanas antes de embarcar en el buque escuela. La princesa disfrutó de varios de los platos especiales de la hamburguesería, entre ellos, unas patatas pulled pork y una hamburguesa carbonara trufada. Acudió al local con sus compañeros de la Escuela Naval de Marín, con los que aprovechó para dar una vuelta por el centro de la ciudad.

Un premio para Berty’s

Ahora, más de un año después de la visita de la heredera, Berty’s acaba de conquistar al país entero en el concurso nacional de hamburguesas. La cadena se ha alzado con el premio ganador en el Campeonato de España de Hamburguesas. Curiosamente, el origen de la cadena es asturiano, en concreto, de Gijón, y ya se ha expandido por otros puntos de España, como Oviedo, Vigo, Zaragoza y Bilbao.

Leonor, en su última etapa de formación

La princesa de Asturias está ya en su última etapa de instrucción militar. Tras el paso por Zaragoza, Marín y Elcano, el pasado mes de septiembre ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde terminará la formación en los próximos meses.

La Casa Real todavía no se ha pronunciado sobre cuáles van a ser sus próximos pasos, aunque todo apunta a que después del verano empezará su formación universitaria, previsiblemente en una universidad española y con unos estudios similares a los que cursó su padre en la Autónoma. De hecho, esta universidad es la que suena con más fuerza.

Un camino diferente al de su hermana, la infanta Sofía, a quien le quedan pocos meses para terminar el primer año de carrera en el Forward College de Lisboa. El próximo año, la infanta seguirá estudiando en París y el último año lo hará en Berlín.