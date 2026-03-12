La Reina Sofía se reencuentra con Paloma O’Shea en la Escuela Superior de Música

La Reina Sofía se ha reencontrado con una de sus grandes amigas, Paloma O’Shea. Su Majestad continúa con sus compromisos profesionales y su agenda está repleta de actos. Este jueves 12 de marzo se ha dejado ver en la Escuela Superior de Música, centro que lleva su nombre. Como es costumbre, ha lucido un look muy elegante, compuesto por un traje negro y una blusa blanca de lunares.

Nada más llegar, doña Sofía se ha encontrado con su amiga Paloma, quien le ha saludado muy cariñosamente, haciendo una reverencia. En este evento también estaban presentes Ana Botín, directora del Banco Santander y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Paloma O’Shea, la Reina Sofía y el alcalde de Madrid. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, uno de los momentos más destacados del acto ha sido su reencuentro con Paloma O’Shea, fundadora del centro y una de las figuras más influyentes de la industria. Marquesa de O’Shea y pianista de formación, ha dedicado gran parte de su vida a impulsar la música clásica en España y a crear espacios donde los jóvenes intérpretes puedan desarrollar su talento. Su proyecto más ambicioso se materializó en 1991 con la fundación de esta escuela, que hoy lleva el nombre de la Reina emérita y que ambas han visto crecer hasta convertirse en un referente internacional.

La Reina Sofía se ha enfrentado a varios obstáculos en el terreno personal. Recordemos que tuvo que despedirse de la princesa Tatiana Radziwill, una de sus grandes confidentes, y de su hermana, Irene de Grecia. Por suerte, la abuela de la princesa Leonor todavía cuenta con gente de su estrecha confianza.

El nuevo acto de la Reina Sofía

La Reina Sofía con el alcalde de Madrid. (Foto: Gtres)

La visita de doña Sofía de España a la Escuela Superior de Música Reina Sofía ha puesto de relieve el estrecho vínculo que mantiene con una institución clave en la formación de jóvenes talentos musicales. Durante su estancia, Su Majestad ha presidido la reunión del patronato, un encuentro en el que se analizan las líneas de trabajo y los proyectos que permiten a la escuela seguir desarrollando su labor educativa y artística.

La presencia de doña Sofía en este tipo de actos subraya su compromiso con la cultura y con una institución que, desde su creación, ha contado con su respaldo y apoyo constante. Gracias a ella, hay mucha gente que ha tenido acceso a una formación que, de uno ser por su ayuda, no podría haber disfrutado.

El objetivo de la Escuela de Música

La Reina Sofía con Paloma O’Shea. (Foto: Gtres)

La Escuela Superior de Música Reina Sofía tiene como objetivo apoyar a los jóvenes en su desarrollo artístico. Según informa la página web oficial, hay varios cursos disponibles, cada uno con 160 alumnos procedentes de más de 30 nacionalidades distintas que pueden acceder a esta formación de manera gratuita. Allí reciben una enseñanza impartida por algunos de los especialistas más prestigiosos del mundo.

Esta intensa actividad musical permite que más de 70.000 personas se beneficien cada año de la programación artística impulsada por la institución, consolidando su papel como uno de los grandes motores culturales del país. La marquesa de O’Shea ha tenido mucho que ver en esto y la Reina le ha ayudado a cumplir su propósito. Ambas están unidas por la misma ilusión, de ahí la bonita amistad que mantienen.