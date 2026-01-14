El pasado 13 de enero tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices, en Madrid, los Premios Zenda 2024-2025. Fue la Reina Letizia la que presidió el acto bajo la atenta mirada de José Luis Martínez-Almeida, quien desveló cuáles son los libros que tiene en su mesilla.

Los libros que recomienda Almeida

Es habitual que el alcalde de Madrid acuda a los actos relacionados con la literatura. De hecho, es casi de obligado cumplimiento que acuda la Feria del Libro de la capital. En el 2024, el regidor se animó incluso a desvelar qué ejemplares había comprado. Entonces, La utilidad de todo este dolor, de la concejala del PP Andrea Levy o El milagro del Prado, de José Calvo Poyato, fueron los elegidos.

José Luis Martínez-Almeida saluda a la Reina Letizia en los Premios Zenda. (Foto: Gtres)

Ahora, Martínez-Almeida, en un año en el que ha tenido que compaginar la lectura con los biberones, ha desvelado qué libros son sus favoritos de los últimos leídos. Ha sido en la entrega de los Premios Literarios Zenda donde ha hecho estas recomendaciones. «Los tres mosqueteros, de Zenda y Puro fútbol, Todo sus cuentos de fútbol Roberto Fontanarrosa», ha comentado cuando los presentadores le han preguntado cuáles recomendaría.

Sabido es que el alcalde de Madrid siente una gran pasión por el fútbol y es un férreo hincha del Atlético del Madrid -y por ello no es de extrañar que Puro fútbol esté en la librería de su casa-. Precisamente, el último ejemplar mencionado versa sobre este fenómeno deportivo. Más allá de explicar su jerga, Fontanarrosa se centra en el lado emocional para adentrarse en los sentimientos de un fanático. Un relato con el que seguramente Almeida se sienta identificado.

Almeida desvela cuáles son los libros que están en su mesilla. (Foto: Gtres)

La cruzada de Almeida y Teresa Urquijo

Poco tiempo antes de la llegada de su primer hijo en común con Teresa Urquijo, el regidor de Madrid puso sobre la mesa que, igual que su mujer fue la encargada de elegir el nombre del menor, él iba a ser el responsable de que Lucas luciera durante toda su vida la equipación rojiblanca. «Todavía no tenemos el nombre pero de vez en cuando yo le digo Juliansito -en referencia a Julián Álvarez, el delantero argentino del Atlético-, por la Araña, la ilusión que nos ha traído Julián Álvarez a los atléticos», dijo.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en la Caja Mágica antes del nacimiento de Lucas. (Foto: Gtres)

En una entrevista con Susana Griso, Martínez-Almeida declaró que si su hijo no era del Atleti, «no era suyo». «No hay discusión. Puede que me arrepienta, pero si no es del Atleti, algo fue mal. Sobre eso no hay debate, los colores son rojiblancos. Estoy dispuesto a ceder en todo, menos en eso. Yo creo que es un trato generoso», dijo el alcalde de Madrid, que semanas antes recibía una camiseta de su club favorito por parte de Enrique Cerezo, presidente de la formación.