La Reina Letizia preside los Zenda en una tarde marcada por la preocupación por Irene de Grecia

La Reina Letizia presidió esta tarde la ceremonia de entrega de los premios Zenda 2024-2025 en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, un acto que volvió a situar a la cultura y la literatura en el centro de la agenda institucional. La cita reunió a destacados representantes del mundo editorial, escritores, periodistas y personalidades de la vida cultural y política española, en una jornada que reconoció la excelencia literaria en distintas categorías.

Doña Letizia llegó al histórico edificio madrileño poco antes de las seis de la tarde, donde fue recibida por los organizadores del evento y por algunos de los premiados. Para la ocasión, la Reina eligió un estilismo compuesto por una blusa gris perla de Hugo Boss, con lazada amplia, caída suave y mangas abullonadas, confeccionada en un tejido ligero y casi translúcido que aportaba movimiento y protagonismo al conjunto, combinada con un pantalón sastre negro de talle muy alto, caída fluida y bajo ligeramente acampanado. Con esta elección, Doña Letizia mantuvo su habitual elegancia sobria, reafirmando su apuesta por la moda española y el diseño contemporáneo, y demostrando que esta blusa, estrenada en noviembre durante el 40º aniversario de la Fundación CEOE en el Teatro Real, seguirá marcando tendencia en 2026.

La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Su Majestad fue la encargada de entregar el premio Zenda de Honor al escritor Enrique Vila-Matas, reconocido por su trayectoria de más de medio siglo desafiando las convenciones literarias y explorando nuevas formas narrativas. También recibieron premios José María Micó en Traducción, Letras Corsarias como Librería del Año, eBiblio en la categoría de Innovación y Manuel Ángel Cuenca López con el Premio Especial Zenda-Edhasa por su trabajo en la divulgación de los clásicos de aventuras. Un palmarés que puso en valor el esfuerzo de escritores, traductores, libreros y editores, y que reafirmó el prestigio de unos premios cuya dotación no es económica, sino simbólica.

La presencia de la Reina Letizia volvió a subrayar su firme compromiso con la cultura, la lectura y el fomento del pensamiento crítico. A lo largo de su reinado, la consorte de Felipe VI ha demostrado una especial sensibilidad hacia el mundo literario, participando de forma activa en actos relacionados con la educación, los libros y el acceso a la cultura. Sin embargo, la jornada estuvo inevitablemente marcada por la preocupación que rodea a la Familia Real debido al delicado estado de salud de la princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía. En los últimos días, la madre del Rey Felipe VI se ha visto obligada a aplazar los actos oficiales que tenía previstos en Canarias para permanecer al lado de su hermana, cuya situación médica ha empeorado.

La Reina Sofía iba a recibir el Premio Gorila 2024 por su compromiso con la conservación de la biodiversidad y, posteriormente, ser investida doctora honoris causa, pero ambas citas quedaron pospuestas sin fecha concreta. Su prioridad en estos momentos es acompañar a Irene, con quien mantiene una relación especialmente estrecha desde la infancia. La princesa ha sido uno de los grandes apoyos emocionales de doña Sofía a lo largo de su vida, y ahora es la Reina emérita quien ha decidido estar a su lado en este momento delicado.

La última aparición pública de la Reina Sofía tuvo lugar en París, durante el funeral de su prima Tatiana Radziwill, al que acudió acompañada por el Rey Felipe VI. Aquel acto ya reflejaba el difícil momento personal que atraviesa la familia, marcada por la pérdida y la preocupación por la salud de varios de sus miembros.