La familia Matamoros vuelve a estar en el centro del foco mediático. Tras semanas de enfrentamientos públicos, declaraciones cruzadas y especulaciones sobre motivaciones económicas, Laura Matamoros ha decidido salir al paso y marcar su posición de manera contundente frente a su primo Carlo Costanzia. Este 3 de marzo, la influencer ha dejado claro que no teme la publicación de la conversación privada que mantuvo con Carlo y ha enviado un mensaje directo: «Yo no temo nada. Que tema él», reafirmando su seguridad y la firmeza de su versión ante las cámaras de Gtres.

El conflicto comenzó a escalar después de que se filtraran detalles de ese intercambio privado, que algunos programas de televisión sugirieron podría estar grabado. La posibilidad de que la charla se haga pública generó todo tipo de especulaciones y situó a la influencer en el centro de la polémica mediática. Lejos de dramatizar, Laura ha mantenido un tono firme y directo, mostrando que está preparada para cualquier consecuencia sin dejarse arrastrar por el ruido que la rodea.

Laura Matamoros en Madrid. (Foto: Gtres)

A este conflicto se suman las recientes declaraciones de Alejandra Rubio, quien insinuó que Laura habría diseñado la disputa con Carlo motivada por intereses económicos. Según Rubio, la influencer podría haber utilizado la polémica para participar en programas televisivos con compensación económica, aprovechando la conversación familiar como punto de partida. Frente a estas acusaciones, Laura ha optado por el silencio verbal y ha recurrido a su lenguaje corporal para expresar su ironía y desdén: una mueca y una mirada fija han bastado para mostrar su postura, evitando alimentar más el debate mediático.

En medio de esta tensión, el papel de Mar Flores, madre de Carlo, también ha generado atención. Aunque la modelo no se ha pronunciado públicamente, fuentes cercanas aseguran que habría mostrado respaldo privado a Laura antes de su intervención en ¡De Viernes!, llamándola para asegurarle que podía contar con su apoyo en este periodo de tensión. Laura, sin embargo, ha cortado cualquier especulación con un categórico «no, no, no» cuando se le ha preguntado sobre su relación con Flores, dejando claro que prefiere que sean los hechos y gestos los que hablen por ella.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

La versión de Carlo Costanzia ha tratado de minimizar la tensión. En su última entrevista, calificó el encuentro con su prima como fortuito y negó cualquier amenaza o violencia. Sin embargo, Laura no ha mostrado sorpresa ante estas afirmaciones y ha respondido con ironía: «Me acabo de enterar de que tengo pareja y de qué va a su gimnasio, a lo mejor es que como no sabe hablar bien español, a lo mejor se lía, no lo sé». Con esta declaración, la influencer deja patente que la relación entre ambos primos, que antes era muy cercana, se ha roto de manera definitiva y que no hay intención de reconciliación.

Por otra parte, Laura se muestra tranquila ante la posibilidad de que Carlo emprenda acciones legales, aunque sí contempla medidas contra su hermano Diego. Su estrategia es clara: no alimentar la polémica, mantener su versión de los hechos y controlar la narrativa, mientras las especulaciones sobre intereses económicos, apoyos familiares y gestos irónicos continúan copando titulares.