La buena relación entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia ha llegado a su fin. Ha sido la influencer quien ha sacado a la luz, desde el plató de Espejo Público, que apenas tiene contacto con su primo, añadiendo, días más tarde, que también ha vivido recientemente una tensa conversación con él en la que llegó a sentirse coaccionada por su actitud violenta. 24 horas después, Diego Matamoros ha salido en defensa de su hermana, tachando de «matón» a Costanzia Jr. y asegurando que se presentó en casa de Laura «de forma agresiva y amenazante». Inmediatamente, Carlo ha negado por completo que este relato sea cierto.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar y, más allá de producirse un aluvión de comentarios en la red que apoyan a un bando u a otro, varios miembros de ambas familias tampoco han optado por el silencio. De hecho, Mar Flores— madre de Carlo Costanzia— y Kiko Matamoros— padre de Laura Matamoros— se han pronunciado en las últimas horas sobre lo ocurrido con sus hijos.

Carlo Costanzia y Laura Matamoros. (Foto: Gtres)

Kiko Matamoros, tajante con Carlo Costanzia

Aunque han vivido importantes altibajos en su relación, a día de hoy Kiko Matamoros y su hija Laura están muy unidos. Es por ello por lo que el colaborador de televisión no ha dudado en pronunciarse sobre esta polémica, cuya protagonista es la influencer y el que, un día, llegó a ser su sobrino. A pesar de su habitual sinceridad, en esta ocasión, Kiko ha preferido no entrar en demasiados detalles, aunque sí que ha dejado bien claro que se posiciona al lado de su hija. «Yo no creo que Carlo sea una mala persona, lo que pasa es que tiene un carácter que es genético y lo ha heredado de su padre y eso condiciona un poco su comportamiento», explicaba en declaraciones a la revista Semana.

Kiko Matamoros durante la presentación de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

El comunicado de Mar Flores

Por su parte, Mar Flores está en una situación muy complicada. Carlo es su primogénito, pero, al mismo tiempo, su sobrina Laura es un apoyo fundamental en su vida. Es por ello por lo que, haciendo uso de sus redes sociales, la modelo ha confesado que esta situación «no está siendo fácil» y que tampoco la considera «del todo justa».

«Quiero y adoro a mi hijo y quiero y adoro a mi sobrina Laura. Y, precisamente por el cariño que siempre ha existido entre ellos, creo que estos temas deberían tratarse en la intimidad y con respeto. Tal y como se lo he transmitido a ambos tras lo sucedido. Se están utilizando palabras muy duras y es importante recordar que las palabras pesan y tienen consecuencias», reza el escrito.

Comunicado de Mar Flores. (Foto: Instagram)

Además, Mar explicaba que el otro día prefirió no pronunciarse al respecto desde el photocall de un evento al que acudió porque «no quiere hablar de nadie que no sea ella misma». «Lo hago para proteger la paz y la tranquilidad de toda mi familia. Solo pido cordura, respeto y responsabilidad», concluía.