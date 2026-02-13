Queda muy poco para una de las grandes bodas del año: la de Irene Matamoros Flores con su pareja. La pequeña del clan -que ha optado por mantener un perfil anónimo pese a sus apellidos- se dará el sí, quiero en una ceremonia de la que han trascendido detalles por las pistas que sus familiares han dejado en redes sociales, como su hermana Laura. La creadora de contenidos -que ha copado numerosos titulares esta semana por su distanciamiento con Carlo Costanzia, su primo-, ha compartido en su perfil público un vídeo en el que ha hablado sobre el vestido de novia de Irene.

La emoción de Laura Matamoros por la boda de su hermana

Desde el primer momento en el que se conociera la noticia de la boda de Irene, la futura novia ha estado al margen de los medios y volcada en que su gran día sea inolvidable para los suyos y, sobre todo, para poner el broche de oro a su relación. Tras varios años junto a su pareja, la joven dará el sí, quiero muy pronto en una ceremonia que estará cargada de momentos de lo más emotivos y muchos detalles.

En la cuenta atrás para su boda, ha sido su hermana Laura la que se ha encargado de dar algunos detalles, como el vestido nupcial, el gran secreto de Irene. «Hoy voy a ver el vestido de novia de mi hermana Irene. Que es muy fuerte esto», ha dicho la influencer de lo más emocionada antes de acudir al atelier que se está encargando de la confección del traje de la novia.

Fiel a su sentido del humor -y a su naturalidad-, la ex concursante de Supervivientes ha aprovechado para hablar sobre su situación personal y su vida sentimental: «¿Ganas de encontrar pareja? Pues sí y no. Estoy muy tranquila, que yo ya me he hecho muy a mí misma y encontrar a alguien que encaje con mi vida, mis hijos y como soy yo, pues bastante complicado. Así que, vamos a dejárselo a mi hermana».

Irene Matamoros en Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, Laura -así como el resto del clan-, está de lo más feliz por este gran paso que da Irene, que siempre ha sido una joven muy trabajadora y muy sencilla pese a la fama de muchos de sus familiares. Sin lugar a dudas, el 2026 comienza por todo lo alto con esta celebración del amor que emociona y mucho a los más allegados de la joven. De hecho, la creadora de contenidos ha bromeado con la idea de que sea la pequeña de la casa la que haya tenido tanta suerte en el amor: «Se casa la pequeña de la familia y vamos a disfrutar de una boda muy peculiar, porque que se case la hermana pequeña de todas tus hermanas, tiene lo suyo».