Irene Matamoros, la hermana menos conocida de la familia Matamoros, se casará este año con su pareja Pedro Romero, con quien lleva poco más de tres años de relación. A diferencia de sus hermanos, Irene ha optado por mantener su vida fuera del ojo público, incluso manteniendo sus redes sociales privadas. No obstante, su boda se perfila como uno de los eventos más destacados del año, pues se espera que se celebre en un entorno rodeado de figuras reconocidas de la crónica social de nuestro país. En especial de la televisión, lo que traerá consigo una gran expectación mediática.

Ha sido la propia Irene quien ha compartido la feliz noticia a través de su perfil de Instagram, con una fotografía del anillo de compromiso, un precioso diseño de oro blanco con diamantes y un elegante zafiro. Aunque por el momento no han trascendido demasiados detalles acerca de la boda en sí misma, todo apunta a que se celebrará en un pueblo Córdoba y acudirán sus hermanos, Diego, Anita y Laura, así como otros miembros de la familia, incluidos sus tíos y primos. Entre ellos, se espera la presencia de figuras como Mar Flores y Carlo Costanzia, quien podría asistir acompañado de Alejandra Rubio.

Según ha trascendido, la joven y su pareja aprovecharon el Día de Reyes para anunciar el enlace a su círculo más cercano. Tras la emoción de los más pequeños de la casa al abrir sus regalos, la joven reveló que este año habría una nueva celebración familiar: su boda. Seguidamente Irene mostró con orgullo su anillo de compromiso, provocando con todo la emoción de los allí presentes. «Los Reyes también han traído algo en el roscón… ¡nos vamos de boda!», ha escrito en su perfil en la ya citada red social.

El anuncio de boda de Irene Matamoros coincide en el tiempo con el mismo por parte de Makoke.El pasado viernes, la ex pareja de Kiko Matamoros contó que este 2025 iba a pasar igualmente por el altar con su pareja. «Siento un amor sin miedos, con ganas de hacernos crecer el uno en el otro. Estoy viviendo con él el amor más bonito y más puro de mi vida», compartió la colaboradora. Una noticia a la que Kiko Matamoros ha reaccionado en directo en Ni que fuéramos Shhh, en TEN afirmando: «Es una página olvidada de mi vida. En mi vida lo que es importante es mi mujer, mis hijos, mis nietos y mis amigos. Lo demás me importa un carajo». Kiko no se ha pronunciado, sin embargo, sobre el compromiso de su hija.