Se confirma que Michu dejó por escrito un testamento: "Fue previsora"

El pasado 7 de julio trascendió a los medios la muerte de Michu, la ex de José Fernando Ortega y madre de su única hija. La andaluza, de 33 años, fue encontrada sin vida en su domicilio de Arcos de la Frontera, donde fueron despedidos sus restos mortales. Desde entonces, la custodia de Rocío -su descendiente en común- ha generado una gran tensión familiar y un enfrentamiento entre dos bandos: por una parte, el clan Ortega Mohedano, y por otra, los familiares de la fallecida, que han concedido varias entrevistas en los distintos espacios de la cadena de Fuencarral.

El mismo día de su pérdida, ambas partes dejaron clara su postura con respecto al futuro de la menor. Mientras que el entorno de Michu dejaba claro que la pequeña se quedaría con ellos en su residencia habitual, los allegados de Rocío Jurado ponían sobre la mesa que, quizás, era mejor que la niña se mudara a Madrid, donde recibiría una mejor educación. Ahora, TardeAR ha descubierto que la ex de José Fernando sí que habría dejado por escrito sus últimas voluntades ante un notario, entre las que se encontrarían el futuro de su descendiente.

Gloria Camila y la hermana de Michu. (Foto: Gtres/Telecinco)

El testamento de Michu que aclarará el futuro de su hija

Una de las grandes sorpresas de las últimas horas es que se ha confirmado que, efectivamente, Michu dejó por escrito un testamento. Con este documento jurídico escrito, en parte, se pondría fin a las polémicas sobre el futuro de su hija Rocío, tal y como desvelaron en el programa vespertino de Telecinco: «La semana pasada, el padre de Michu se pone en contacto con los Ortega y les dice que hay un testamento, y que ese testamento será abierto entre esta semana y principios de la que viene».

Michu con su hija en brazos. (Foto: Gtres)

Desde la muerte de la gaditana, una de las grandes incógnitas ha sido si habría redactado o no un testamento. Una duda que parece haber llegado a su fin. «Siempre se ha dicho que podía tener o no tener. Lo que hay que hacer es pedir un certificado de últimas voluntades, y este ha señalado que había un testamento hecho por Michu en una notaría. Nadie sabía si había hecho o no un testamento, y lo que señala la realidad es que sí lo hizo. Fue previsora, y sabiendo del peligro que podía tener en vida de que algo le pasara, hizo un testamento», añadió el reportero de TardeAR.

En cuanto al futuro de la hija de Michu y José Fernando Ortega, lo más probable es que en este documento figure la última voluntad de la ex cuñada de Gloria Camila Ortega, por lo que se resolvería la mencionada tensión entre las familias: «Sobre con quién se queda su hija, eso lo tendremos que ver lógicamente. Si ella tuvo esa previsión, ahí vendrá plasmado cuál era su voluntad».