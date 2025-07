La guerra por la custodia de la hija de Michu se calienta y Gloria Camila lanza un aviso

Gloria Camila ha vuelto a ser noticia tras ser captada paseando por las calles de Madrid y responder ante las cámaras de Gtres sobre el complicado momento familiar que vive relacionado con su sobrina Rocío. La joven, que siempre ha intentado mantener un perfil bajo a pesar del interés mediático que rodea a su familia, no ha dudado en mostrar su cansancio con el «circo mediático» que se está generando en torno al futuro de la pequeña. Gloria ha dejado claro en varias ocasiones que está dispuesta a tomar medidas legales contra Tamara, hermana de Michu, por la constante exposición y los comentarios que se hacen en torno a la vida privada de la niña.

En su reciente declaración, Gloria Camila ha insistido en que no quiere que este asunto se convierta en un debate público ni en un vaivén de opiniones sobre la vida de la hija de José Fernando, una menor que merece ser protegida y respetada por encima de todo. «Yo ya lo he dicho, de verdad, es que me hace gracia ya la situación de cómo la gente se está tomando el tema. Al final para mí deja de ser televisión cuando se está mirando por el futuro a una menor», ha afirmado con contundencia. Su preocupación principal es el bienestar de la niña, y por eso no acepta que se use su historia para generar polémica o interés mediático.

Gloria Camila por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Además, Gloria Camila ha mostrado un claro rechazo a las declaraciones de personas cercanas a Michu que han hablado públicamente sobre cómo era la vida de Rocío antes del fallecimiento de su madre. «Ni Sergio, ni el ex novio, ni la prima, ni la madre, ni la tía, o sea, me da absolutamente igual todo el mundo. Solo me importa lo que me importa», ha expresado con firmeza. Para ella, lo importante es que los padres biológicos tengan prioridad en la custodia y el cuidado de la pequeña, algo que también dejó muy claro en su mensaje dirigido a la madre y la hermana de Michu, quienes actualmente estarían luchando por la custodia. «Es que, no, o sea, de verdad, nunca va a ir nadie por delante de los padres. Eso es lo importante. Deberían de aceptarlo», subraya Gloria Camila.

Pero la colaboradora de TardeAR no se ha limitado a hablar solo de la situación actual; también ha querido hacer referencia a antiguos conocidos que han opinado sobre el tema, entre ellos Kiko Jiménez, su ex pareja. Sobre estas intervenciones, la hija de José Ortega Cano no ha dudado en minimizar su importancia, calificándolas como una «party» y mostrando cierto cansancio hacia las polémicas y enfrentamientos que se han generado en su entorno. «Entre él, Gemma y todos, de verdad… Esto es una party, esto es como… chiqui party», ha dicho, dejando claro que no quiere que el ruido mediático se convierta en un foco de conflicto permanente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Fernando Ortega Mohedano (@jfernando_ortegamohedano)

La repentina muerte de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega y madre de su hija Rocío, ha dejado un vacío emocional en la familia Ortega Cano. La pequeña, de tan solo 8 años, se enfrenta a la pérdida de su madre, y la incertidumbre sobre su futuro inmediato ha generado tensiones familiares. José Fernando ha expresado su deseo de asumir la custodia de Rocío y trasladarla a Madrid, mientras que la familia materna, encabezada por la madre de Michu, Inma, ha manifestado su intención de mantener a la niña en su entorno habitual en Arcos de la Frontera.