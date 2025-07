Verano negro para Ana María Aldón: afectada por la muerte de Michu y la enfermedad de sus familiares

Ana María Aldón está atravesando uno de los periodos más difíciles de su vida, tanto a nivel personal como emocional. La diseñadora y colaboradora televisiva ha confesado recientemente que este no está siendo un buen año para ella, y que ni siquiera el verano, una época que habitualmente invita al descanso y la desconexión, le ha traído alivio. Todo lo contrario: se encuentra inmersa en una situación familiar extremadamente delicada que ha afectado profundamente su ánimo y sus prioridades.

Desde hace semanas, Ana María permanece volcada en el cuidado y acompañamiento de varios de sus seres queridos que atraviesan graves problemas de salud. Su entorno familiar ha sido duramente golpeado por circunstancias dolorosas que, sin duda, han hecho mella en su estabilidad emocional. Su cuñada, la esposa de su hermano, está ingresada en Jerez luchando contra un cáncer de estómago, una batalla complicada y desgastante para toda la familia. A esto se suma el ictus sufrido recientemente por el marido de su hermana, quien permanece hospitalizado en Sanlúcar. Esta situación ya sería suficientemente dolorosa por sí sola, pero se agrava aún más al saber que esa misma familia había sufrido la pérdida de una hija de tan solo 34 años hace apenas unos meses.

Ana María Aldón en Sanlúcar de Barrameda. (Foto: Gtres)

En medio de este torbellino emocional, Ana María ha decidido dar un paso atrás del foco mediático para priorizar lo verdaderamente importante: su familia. «Creo que la prioridad ahora mismo es mi familia, estar con mi familia, y es lo que estoy haciendo. Ahora mismo no hay otra cosa más importante, ni el trabajo ni la televisión ni nada», ha afirmado con los ojos vidriosos y una voz quebrada por la emoción. La situación es tan intensa que incluso su hijo, fruto de su relación con José Ortega Cano, ha quedado estos días con su padre, lo que le ha permitido a Ana María concentrarse plenamente en estar al lado de los suyos.

La muerte reciente de Michu, pareja del hijo de Rocío Jurado y persona con la que Ana María mantenía una buena relación, ha supuesto otro golpe para la diseñadora. Su respuesta fue breve pero significativa: «Imagínate», ha dicho al ser preguntada por los periodistas, visiblemente afectada. Ana María ha sido vista notablemente desmejorada, reflejo del desgaste emocional que está viviendo. No ha querido entrar en detalles sobre otros asuntos personales, como la posibilidad de pasar más tiempo con la pequeña Rocío en este momento tan delicado. Con respeto y firmeza, ha zanjado el tema: «Eso son cosas que yo me quedo para mí, ¿vale?». Una respuesta que no solo evidencia su necesidad de privacidad, sino también la saturación emocional que está soportando.

A pesar de la dureza de la situación, Ana María ha reconocido sentirse agradecida por estar cerca de su gente. En medio del dolor, valora el poder estar físicamente presente, ofreciendo su apoyo y acompañamiento. «Gracias a Dios estoy aquí, cerca de los míos», ha comentado, dejando entrever que, aunque el año está siendo devastador, el estar con su familia le aporta cierta fuerza.