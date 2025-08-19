Dakota Johnson sigue los pasos de la Reina Letizia y sucumbe a las joyas de Bárbara Goenaga

Dakota Johnson ha sido la última en rendirse a las joyas de Bárbara Goenaga. La hija de Melanie Griffith ha lucido uno de los collares de la colección Big Bang Soul de la firma de la actriz. Se trata del modelo Biarritz, un collar de plata de ley y hueco por dentro, hecho en un taller artesanal de España que destaca por su forma de cadena de eslabones y por su versatilidad, ya que puede combinarse con cualquier estilismo. El collar se presenta en varias longitudes con precios que van desde los 395 euros a los 610 euros dependiendo del largo. En el caso de Dakota parece que lleva la versión intermedia.

La propia Bárbara Goenaga se ha hecho eco de este detalle a través del perfil oficial de su marca, donde ha compartido una publicación de una cuenta que sigue los estilismos de la hija de Melanie Griffith. Además, ha escrito un mensaje diciendo la ilusión que le hace este gesto. Curiosamente, este mismo collar también lo llevó Maribel Verdú en una entrega de premios en noviembre de 2023.

Dakota Johnson no es el primer rostro conocido que sucumbe a las joyas de la pareja de Borja Sémper, sino que muchas figuras destacadas del panorama nacional guardan en su joyero piezas diseñadas por Bárbara Goenaga. Entre ellas, por ejemplo, la Reina Letizia, que tiene al menos dos pares de pendientes que ha lucido en varias ocasiones a lo largo de los últimos años.

La esposa del monarca llevó uno de los modelos en la edición del Atlántida Film Festival de 2024 y otro en una recepción en el Palacio Real. Bárbara Goenaga quiso agradecer el detalle a doña Letizia con un mensaje en su perfil en las redes sociales: «La verdad es que me hace mucha ilusión, que mujeres a las que admiro (por diferentes motivos), elijan mis diseños. Gracias por apostar por pequeños talleres como el nuestro, y madeinspain. Brava», escribió la actriz.

La historia de la marca

Aunque siempre ha destacado en su carrera como actriz, Bárbara Goenaga compagina su profesión con el mundo del diseño de joyas. La pareja de Borja Sémper apuesta por joyas para mujeres activas, alegres y con sentido del humor. Sus diseños son actuales y ligeros, y destacan por su versatilidad, lo que permite lucirlos tanto en el día a día como en ocasiones especiales. Prueba de ello es que el mismo collar lo lleva Dakota Johnson en una entrevista y Maribel Verdú en una alfombra roja. Su filosofía encaja perfectamente con la idea de menos es más, con la mirada puesta en la calidad y en la permanencia.

Borja Sémper y la actriz Bárbara Goenaga juntos en un acto. (Foto: Gtres)

«Soy muy práctica, y si llevo joyas tienen que ser cómodas, finas, y que las pueda llevar en cualquier momento del día, sin tener que quitármelas para nada… Me gusta que el mismo anillo fino y simple que lo llevas durante el día, se convierta en una joya más voluminosa para la noche, al juntarla con otras. Por eso, muchas joyas de nuestra línea básica son geométricas y modulares, para que nuestras clientas hagan suyas nuestras piezas juntando unas con otras y creando formas diferentes. Esa es la idea», reza la web de la marca. Porque una joya es algo que tiene que durar toda la vida.