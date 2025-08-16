Bárbara Goenaga abre el álbum de sus vacaciones con Borja Sémper: "Cada momento es un regalo"

Bárbara Goenaga y Borja Sémper están exprimiendo al máximo la temporada estival. La pareja, junto a sus cuatro hijos, ha viajado hasta la provincia de Cádiz en busca de la tranquilidad que no encuentran en la gran ciudad. Un verano que llega marcado para ellos por el cáncer que enfrenta el político y que anunció en rueda de prensa desde Génova, sede de su partido, hace aproximadamente un mes. Un diagnóstico «en estado primigenio» que le fue detectado en un chequeo rutinario y que le mantendrá, por el momento, alejado de sus quehaceres políticos. Ahora, aprovechando el parón del mes de agosto, Goenaga y Sémper han hecho una escapada a este paradisiaco enclave del territorio nacional, donde han encontrado su particular refugio, y han mostrado sus planes a los seguidores de la actriz en la red social Instagram.

«Cada momento de la vida es un regalo». Este ha sido el lema que ha elegido Bárbara para describir lo que están siendo para ella estas jornadas familiares. La frase va acompañada de un carrusel de imágenes en las que se puede ver a los miembros de la unidad familiar paseando por los infinitos arenales gaditanos, bañándose en las aguas cristalinas y disfrutando de «los atardeceres más bonitos del planeta», de la gastronomía y, sobre todo, de tiempo de calidad con sus hijos Pablo, Aran, Telmo y Eliot, de 19, 14, 8 y 6 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por B A R B A R A 🌈 G O E N A G A (@barbaragoenaga)

Unos jóvenes a los que no han ocultado la delicada situación que atraviesa su progenitor en ningún momento. «Como también han vivido en la familia la enfermedad, son conscientes de lo que hay». Pero bien es cierto que, con los pequeños, las cosas han sido diferentes. Van a intentar protegerles todo lo posible y les han comunicado la noticia de manera sutil y más infantil. «Papá está enfermo, papá se va a cortar el pelo, y vamos a ver si funciona».

Borja Sémper con Bárbara Goenaga. (Foto: Redes sociales)

De la misma forma, pero hace una semana, fue el político vasco quien publicó en sus redes una imagen en movimiento acompañado de su esposa luchando contra los vientos mediterráneos en su intento de hacer un informal posado. «Unos días de Cádiz para recuperar energía, Cádiz siempre es una buena idea», deslizó en su cuenta de la misma plataforma. Una instantánea en la que ambos aparecen con ropa cómoda y accesorios para protegerse del sol y en la que tienen como escenario arena fina y blanca y un mar en calma.

Los incendios que asolan Cádiz

A lo largo de sus vacaciones, Borja Sémper y Bárbara Goenaga han estado muy cerca de los incendios que se mantienen activos en su destino vacacional, al igual que en otros muchos puntos de la geografía española. A través de su perfil público, la mujer del popular ha trasladado su apoyo a los afectados y ha aplaudido la labor de los equipos que se encargan de luchar contra el fuego.

Un helicóptero llevando a cabo labores de extinción de incendios. (Foto: Redes sociales)

«Mi más profunda admiración y agradecimiento a todos los que estáis en primera línea estos días», ha escrito sobre un video en el que se puede ver un helicóptero de la Unidad Militar de Emergencias (UME) sobrevolando la zona con una cuba de agua de camino a las zonas incendiadas para sofocar las llamas.