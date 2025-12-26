Última hora del estado de Estela Grande tras su ingreso en el hospital embarazada de mellizos

Estela Grande, la modelo que saltó a la fama a raíz de su relación con Diego Matamoros, está embarazada de mellizos. Se encuentra en el tercer trimestre del proceso de gestación y ha tenido un problema que le ha obligado a estar ingresada durante la Nochebuena. Como no podía ser de otra forma, cuenta con el apoyo de su novio, el jugador de fútbol Juan Iglesias.

Estela Grande es madre primeriza y está deseando conocer a sus pequeños, un niño y una niña, pero es consciente de que deben esperar un poco porque es demasiado pronto. Para evitar cualquier complicación ha pasado la Navidad bajo vigilancia médica y afortunadamente no ha habido ningún contratiempo.

Estela Grande en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 400.000 seguidores, la modelo ha lanzado un mensaje para que todo el mundo sepa cómo se encuentra. Quiere evitar rumores y especulaciones, pues sabe que hay mucha gente que está preocupada por ella. «No van a ser las navidades que habíamos planeado, pero sí las más importantes de nuestra vida. Mis bebés son unos campeones. Tengo muchas ganas de vosotros, pero todavía no, por favor, sois demasiado pequeñitos. Cada día que pasen y sigan aquí dentro es una victoria», ha declarado.

El comunicado de Estela Grande

Estela Grande conoce perfectamente cómo funciona la crónica social. Participó en Gran Hermano VIP 7 y ha estado relacionada con el clan Matamoros, así que ha aprendido una lección: lo mejor es contar la verdad cuanto antes. Por ese motivo, ha contado abiertamente que estaba ingresada y que esta Navidad se ha convertido en una fiesta extraña, aunque está feliz porque sabe que sus bebés se encuentran bien. Sólo deben ser pacientes.

Las imágenes que ha publicado Estela Grande. (Foto: Instagram)

«Aquí nos quedan varios días, pero lo afrontamos con mucha esperanza de que sigan aquí dentro de mami», ha aclarado a través de su cuenta de Instagram. Ser madre era uno de sus grandes sueños, por fin lo ha cumplido y hará todo lo posible para no tener problemas durante su embarazo.

La modelo disfruta de un vínculo muy personal con su comunidad de seguidores, así que en el comunicado les ha deseado a todos unas felices fiestas. «Que disfrutéis mucho y seáis muy conscientes de lo importante de la vida. Disfrutad con la gente que queréis, os deseamos toda la felicidad del mundo y gracias infinitas por vuestros mensajes de cariño», dice. De esta forma, ha incluido a su pareja en el comunicado.

A pesar de todo, ha sabido sacar el lado positivo de la situación y ha recalcado que tanto ella como Juan Iglesias están en calma: «Somos muy afortunados, desde luego una Nochebuena que no olvidaremos jamás».

Un embarazo con significado

El embarazo de Estela Grande, anunciado el pasado julio, tiene un significado muy especial. La influencer descubrió que estaba en estado después de atravesar un momento complicado. Meses antes había sido intervenida para extirpar dos miomas uterinos. Este percance retrasó sus planes para ampliar la familia, pero el destino la sorprendió cuando menos lo esperaba.