Un veterano periodista confiesa que no es capaz de llamar Reina a doña Letizia

Antes de convertirse en princesa de Asturias y después en Reina, doña Letizia desarrolló una importante carrera como periodista. Unos años en los que fue reconocida por su labor y en los que coincidió con muchos profesionales del mundo de la comunicación. De hecho, la esposa de Felipe VI sigue teniendo muy presente su pasado como reportera y lo demuestra en todos los actos que tienen que ver con el periodismo.

Entre los profesionales con los que pudo trabajar estaban su gran amiga Sonsoles Ónega, Pedro Piqueras, Lorenzo Milá, Alfredo Urdaci, Jesús Álvarez o Marta Carazo quien, en estos momentos se ha convertido en su mano derecha en Zarzuela.

La Reina Letizia en un acto reciente. (Foto: Gtres)

Para ella eran sus compañeros de profesión y su relación no ha cambiado a pesar de que la situación de doña Letizia ahora no tiene nada que ver con la que tenía en su etapa como reportera. De hecho, uno de estos periodistas acaba de hacer una curiosa confesión sobre lo que más le cuesta cuando se encuentra con la Reina.

Las palabras de Jesús Álvarez

Ha sido durante una intervención en el programa de Plano general de Jenaro Castro donde Jesús Álvarez ha revelado un detalle sobre su relación con la Reina. El presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de España acaba de publicar sus memorias, justo después de dejar su puesto en Televisión Española.

Fue en la cadena pública donde coincidió con la Reina Letizia y guarda un muy buen recuerdo de ello. De hecho, en el libro no falta una fotografía en la que aparece doña Letizia cuando era parte del equipo de informativos de la cadena pública.

Jenaro Castro con el libro de Jesús Álvarez. (Foto: TVE)

Durante su intervención en el espacio, el periodista Jenaro Castro le ha preguntado por la instantánea y Álvarez ha aprovechado para hacer una inesperada revelación sobre la Reina. «Para mí, siempre, compañera. Sé que es Reina, pero a mí no me sale decirle Majestad, ni decirle señora ni nada de eso. Me sale decirle Leti que es como la conocíamos todos en la redacción», ha dicho Jesús Álvarez.

El paso de la Reina por TVE

Aunque desde muy pequeña estuvo en contacto con el mundo de la comunicación, no fue hasta el año 2000 cuando doña Letizia entró en la cadena pública. La Reina trabajó en la redacción del Telediario de Segunda Edición y presentó Informe Semanal durante una temporada. En principio entró como una sustituta de verano, pero acabó convirtiéndose en uno de los rostros principales de la cadena.

La Reina Letizia en RTVE. (Foto: Gtres)

Además de ejercer como presentadora, doña Letizia también se encargó de varias coberturas importantes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Fue la responsable de cubrir las consecuencias del vertido de chapapote del Prestige en Galicia, los atentados del 11-S en Nueva York o la invasión de Irak. Una carrera brillante a la que tuvo que decir adiós tras su compromiso con el entonces príncipe de Asturias.

La Reina Letizia durante su etapa de presentadora del telediario de TVE. (Foto: Gtres)

Pese a que su rol actual es completamente diferente, doña Letizia no ha perdido su pasión por comunicar y por encontrar respuestas. Es más, hace unos días, en la clausura de un máster sobre reporterismo internacional, la Reina declaró que el periodismo es una profesión necesaria y extremadamente valiosa para explicar cómo somos y lo que somos.