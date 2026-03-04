La Reina Letizia arropa a Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre

Acompañada por su mano derecha, Marta Carazo, la Reina Letizia ha acudido a la Casa de Galicia en Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente de Fernando Ónega. El veterano periodista, una de las figuras clave del mundo de la comunicación en España a lo largo de las últimas décadas, ha fallecido a los 78 años. La esposa de Felipe VI mantiene una estrecha amistad con una de sus hijas, Sonsoles, a la que conoce desde hace años.

Ha sido poco antes de las 11:30 cuando doña Letizia ha llegado al lugar en el que se ha ubicado la capilla ardiente, que va a permanecer abierta hasta las 21:00 horas. Vestida con un traje de pantalón y chaqueta de color negro y con el rostro serio, la Reina ha querido acompañar a su amiga y a toda la familia en este complicado momento.

La Reina Letizia con Marta Carazo en Madrid. (Foto: Gtres)

Doña Letizia no ha estado acompañada por el Rey Felipe, que tiene varios compromisos en esta jornada en Sevilla y que no ha podido asistir por este motivo. No obstante, este martes por la noche, tras conocerse la noticia del fallecimiento de Ónega, la Casa Real compartía un mensaje de condolencia a través de las redes sociales: «Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia», rezaba el texto.

La relación de la Reina con Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega es una de las amigas más queridas de la Reina Letizia. Ambas se conocen desde la etapa en la que ambas coincidieron en la cadena de televisión CNN+. Desde entonces han mantenido una estrecha amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo y que se ha ido fortaleciendo. Sonsoles Ónega ha sido una de las mayores confidentes de doña Letizia y ella un apoyo fundamental para la periodista en sus momentos más complicados.

La Reina Letizia y Sonsoles Ónega. (Foto: Gtres)

Ahora tras la muerte de su padre, pero también hace algunos años cuando a Ónega le otorgaron el Premio Planeta y recibió varias críticas duras. Por sorpresa, la Reina Letizia se presentó en una firma de la periodista en un centro comercial de Madrid y esperó la cola pacientemente. Una vez llegó al primer puesto, Sonsoles apenas podía creer que tenía delante de ella a la Reina y ambas se fundieron en un emotivo abrazo. La hija de Fernando Ónega, sin poder apenas contener las lágrimas, le dedicó un ejemplar de su novela, Las hijas de la criada.

*Noticia en elaboración*