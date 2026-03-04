Fernando Ónega ha fallecido a los 78 años. El legendario comunicador, que fue uno de los periodistas clave de la Transición, perdía la vida este pasado martes 3 de marzo. Una noticia que ha cogido de sorpresa a un país entero, ya que ni su familia ni el medio que dirigía han informado sobre la causa de su muerte, que hoy despide al padre de Sonsoles Ónega. Desde primera hora de este miércoles 4, el entorno de Ónega ha acudido a la capilla ardiente que se ha instalado en la Casa de Galicia en Madrid, que estará abierta de 10 a 21.

La llegada de los familiares a la capilla ardiente de Fernando Ónega

El mundo de los medios despide este martes 4 de marzo a Fernando Ónega, que deja un legado impecable. Los primeros en llegar a esta capilla ardiente han sido su viuda, Ángela Rodrigo, con la que se casó en segundas nupcias y con la que tuvo a su tercer hijo y primer varón, Fernando Ónega Jr. Ambos han aparecido visiblemente rotos a la entrada de la Casa de Galicia de la capital portando una imagen del comunicador y vestidos de riguroso luto.

La viuda y el hijo pequeño de Fernando Ónega en su capilla ardiente. (Foto: Gtres)

Ángela ha sido la mujer que ha estado junto al periodista en sus últimos días -desde finales de los años 90- y que jugó un papel clave en la salud de Ónega. En 2021, el periodista necesitó un trasplante de riñón y fue su esposa la que, no solo le cuidó, sino que le donó este órgano.

Sonsoles Ónega, acompañada por su pareja en el triste adiós a su padre (Fotos: Gtres)

Minutos después, y acompañada por su hermana Cristina y su pareja, Juan, Sonsoles Ónega ha aparecido en la capilla ardiente. La presentadora de Y ahora Sonsoles, visiblemente emocionada, ha querido agradecer a los medios su presencia.

La capilla ardiente de Fernando Ónega. (Fotos: Gtres)

La comunicadora -que está en plena promoción de su novela-, ha dejado claro que su novio no solo es su mayor pilar en estos momentos. Si no también la fe. Prueba de ello es que ha llevado colgado de su cuello un rosario. Un símbolo religioso que da fuerza a la periodista en este momento tan complicado.

De izquierda a derecha. Joaquín Prat, Pilar García Muñiz e Ignacio Visiers. (Fotos: Gtres)

Además, la familia ha estado arropada por numerosos rostros conocidos como Carlos Alsina, compañero de Ónega o el ex presidente Mariano Rajoy. También por Joaquín Prat, Pilar García Muñiz o Ignacio Visiers.

Mariano Rajoy y Carlos Alsina en la despedida de Fernando Ónega. (Fotos: Gtres)

El mensaje de la Casa Real

Tras conocer la noticia del fallecimiento de Fernando Ónega, la Casa Real no dudó en mandar sus condolencias a través de una carta. «Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia», deslizó el comunicado.