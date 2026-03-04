Dentro del Palacio de Las Dueñas: último escenario del vínculo entre los Alba y la Corona

El Rey Felipe viaja este miércoles la ciudad de Sevilla, donde tiene previsto participar en varios actos. Entre ellos, una visita al Palacio de Las Dueñas, donde va a inaugurar una muestra conmemorativa por el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. La exposición, que lleva el título de Cayetana, Grande de España, ha sido organizada por la Fundación Casa de Alba y podrá visitarse hasta el 31 de agosto. En total se van a reunir casi 200 piezas que van desde obras de arte hasta vestidos de alta costura, objetos personales, fotografías y correspondencia.

Se trata de un recorrido muy especial por la vida de Cayetana Fitz-James Stuart, tanto en su faceta personal como en su contribución a la conservación del legado artístico e histórico y a la internacionalización de la Casa de Alba. La exposición es el resultado de tres años de investigación y trabajo por parte de sus comisarias, Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba.

El Rey Felipe con el duque de Alba. (Foto: Gtres)

Tal como han confirmado desde la Casa de S.M. el Rey, don Felipe va a presidir la inauguración de la muestra en Sevilla. Será a primera hora de la tarde en el Palacio de Las Dueñas, la que fuera residencia preferida de Cayetana de Alba. Una cita en la que van a participar todos los hijos de la duquesa, que se van a reunir en Sevilla con motivo del centenario del nacimiento de la aristócrata.

La relación de los Alba y la Corona

La relación entre los Alba y la Casa Real es una de las alianzas históricas más estrechas dentro de la aristocracia española. A lo largo de seis siglos, ambas familias han conservado vínculos políticos, sociales y personales muy sólidos.

El Ducado de Alba de Tormes es uno de los títulos nobiliarios más antiguos y prestigiosos de España. Fue creado en el siglo XV por Enrique IV de Castilla y la vinculación de la familia con la Corona se ha ido manteniendo De hecho, Cayetana de Alba tuvo como padrinos de bautismo a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia quien, por cierto, se alojó en Liria cuando regresó a España para el bautizo de Felipe VI.

El duque de Alba saludando a los Reyes. (Foto: Gtres)

En la actualidad, los Alba siguen siendo una de las familias más importantes del panorama social en España y su estrecha relación con la monarquía se mantiene. Prueba de ello es la presencia del monarca en Sevilla, pero también la del duque de Alba en algunos de los actos de la Casa Real.

Una de las últimas veces que vimos a don Felipe con Carlos Fitz-James Stuart fue el pasado año. El monarca visitó el Palacio de Liria en Madrid, donde presidió la inauguración de otra exposición. En este caso se trataba de una muestra de la artista portuguesa Joana Vasconcelos, reconocida por sus esculturas e instalaciones monumentales.

Así es el Palacio de Las Dueñas

La exposición por el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba tiene como escenario el Palacio de Las Dueñas, residencia sevillana de la duquesa y uno de sus lugares preferidos. La elección no es casual, sino que, para la aristócrata, Dueñas era un sitio muy especial, al igual que Sevilla.

Interior del Palacio de Las Dueñas. (Foto: Gtres)

Las Dueñas es uno de los grandes tesoros históricos de los Alba y un ejemplo excepcional de arquitectura nobiliaria andaluza. El palacio destaca por su mezcla de estilos, sus jardines y sus patios que aportan una gran luminosidad. Pertenece a la familia desde principios del siglo XVII, tras el matrimonio entre Antonia Enríquez de Ribera y Fernando Álvarez de Toledo, futuro duque de Alba.

El palacio combina varios estilos, entre ellos, el gótico-mudéjar y el renacentista, fruto de su construcción entre los siglos XV y XVI. Además, en su interior acoge más de 1400 piezas de arte y se ha convertido en uno de los espacios culturales más visitados de Sevilla. En 1875 nació allí el poeta Antonio Machado, que evocó el palacio en varios de sus textos.