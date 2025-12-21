Eugenia Martínez de Irujo, invitada estrella de la fiesta que ha dado su hermano en Madrid

Fernando Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart ha elegido el Nuevo Club Madrid para disfrutar de una de las citas más especiales del año. Un brindis previo a las fiestas de Navidad que le ha servido también para celebrar que ha superado el cáncer contra el que luchaba desde hace un tiempo. La convocatoria del marqués de San Vicente del Barco contaba con en torno a 80 personas pertenecientes a su núcleo duro. Una extensa lista en la que han destacado su hermana, Eugenia Martínez de Irujo, que llegó acompañada de su marido, el empresario de la industria musical Narcís Rebollo; y su sobrina, Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, fruto de la relación que Eugenia mantuvo durante unos años con Francisco Rivera Ordóñez.

Aunque llegaron por separado, madre e hija llevaban dos estilismos en perfecta sintonía en los que predominaba el color negro. Dos apuestas que dejaban patente la elegancia que destilan ambas. Analizamos sus apuestas para acudir a uno de los clubs más exclusivos de la capital, donde fueron el apoyo incondicional de Fernando Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart.

Cayetana llegando al Nuevo Club Madrid. (Foto: Gtres)

El look de Eugenia Martínez de Irujo

De la mano de Narcís Rebollo, Eugenia llegaba puntual a la cita ataviada con un impecable abrigo negro de terciopelo y doble botonadura. Por lo que hemos podido ver, la hermana del anfitrión se ha decantado por lucir un conjunto de raso de seda oscuro. Como complementos, ha seguido la misma línea con un bolso de mano negro de piel y unas sandalias de tiras.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo llegando al Nuevo Club Madrid. (Foto: Gtres)

Por su lado, Rebollo se ha ceñido a la perfección al dress code del círculo en el que se ha celebrado la velada —que requiere corbata y chaqueta— y ha llevado un impecable traje azul cobalto con una corbata de una tonalidad más clara, camisa blanca reluciente y zapatos de cordones negros.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo llegando al Nuevo Club Madrid. (Foto: Gtres)

El estilismo de Cayetana Rivera

La sobrina del protagonista, hija de la única descendiente mujer que tuvo la duquesa de Alba, también ha optado por el infalible color negro. Su apuesta estaba compuesta por un abrigo de paño tipo batín con cinturón, que marcaba su silueta, y cuellos amplios. Por la zona inferior se podía ver una pequeña parte de su vestimenta, que contaba con flecos y transparencias. Como complementos ha llevado unos pendientes dorados que le daban luz al rostro y unos botines de tacón, punta de charol y ligera plataforma han sido el calzado por el que se ha decidido.

Cayetana llegando al Nuevo Club Madrid. (Foto: Gtres)

Así es el Nuevo Club Madrid

Se trata de uno de los enclaves más exclusivos de la ciudad y está situado en el distrito centro. Hablamos de un elegante y señorial edificio de cuatro plantas e influencia francesa —proyectado por el arquitecto Grasés y Riera— que se levanta en el número 2 de la calle Cedaceros y hace esquina con la emblemática calle Alcalá, a pocos metros de la concurrida Puerta del Sol.

La sociedad fue fundada el 1 de mayo de 1888 y, en la actualidad, su presidente es el conde de Valdellano. Cuenta con un máximo de 500 socios cuyo ingreso, muy restringido, se lleva a cabo mediante una hermética y secreta votación y, en su interior, todos ellos y sus acompañantes pueden disfrutar de servicios como bar, sala de juegos, biblioteca y cocina de la más alta calidad. Además, también cuenta con varios comedores en los que los usuarios pueden disfrutar de reuniones privadas.