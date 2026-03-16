Candela Márquez y el besazo de Kiko Rivera y Lola, lo más comentado de la premiere de ‘Torrente, Presidente’

El estreno de Torrente Presidente, la esperada sexta entrega de la saga creada por Santiago Segura, se convirtió en una auténtica fiesta del cine español en el céntrico cine Callao de Madrid este lunes, 16 de marzo. La premiere reunió a alrededor de 100 invitados, entre los que destacaron tanto los cameos de la película como rostros habituales de la crónica social española, como Samantha Vallejo-Nágera, Pedro Piqueras o Kiko Rivera y su nueva pareja, Lola, quienes además de que quisieron ser testigos del regreso del icónico José Luis Torrente a la gran pantalla, protagonizaron un beso ante las cámaras. Desde primeras horas de la tarde, el ambiente en Callao fue electrizante, con fans y curiosos que se acercaban para ver de cerca a las personalidades asistentes y para anticipar las sorpresas que la película prometía.

Una de las asistentes que más sorprendió en la premiere fue Candela Márquez, quien reapareció ante los flashes tras los recientes rumores sobre la nueva ilusión amorosa de Alejandro Sanz con Stephanie Cayo. Cabe recordar que la actriz habría mostrado cierta sorpresa y discreta incomodidad ante la noticia del acercamiento de su ex pareja con la actriz peruana, especialmente por la rapidez con la que parece haberse ilusionado de nuevo. A pesar de ello, su presencia fue impecable y elegante, demostrando profesionalidad y estilo frente a las cámaras, mientras disfrutaba del ambiente festivo del estreno. Candela deslumbró con un atrevido conjunto formado por chaqueta y pantalón corto de cuero, combinado con una camisa azul y botas altas negras que realzaban su figura.

Candela Márquez en el estreno de ‘Torrente, presidente’. (Foto: Gtres)

La saga Torrente, conocida por su humor irreverente y su sátira política, ha logrado mantenerse vigente casi tres décadas después de su primer estreno. Esta sexta entrega sitúa al popular ex-policía en una España polarizada en 2026, donde Torrente se ve envuelto en la política nacional, explotando el populismo y lo políticamente incorrecto con su estilo único. El secretismo con el que Santiago Segura llevó la campaña promocional hizo que el estreno se viviera como un evento de máxima expectación: nadie sabía con certeza qué cameos aparecerían, lo que generó un nivel de curiosidad que se tradujo en una asistencia masiva y en un entusiasmo palpable entre los invitados.

La película está repleta de apariciones especiales que abarcan desde figuras de la televisión y el periodismo hasta rostros de la cultura pop y la música. Entre los cameos más comentados destacan Kevin Spacey, que regresa como villano de la historia, y Alec Baldwin, interpretando nuevamente a Donald Trump, haciendo un guiño cómico a la política internacional. Además, se suman personalidades como Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Jordi Évole, El Gran Wyoming, y hasta el expresidente Mariano Rajoy, todos ellos en papeles que combinan sátira, humor y homenaje a la propia saga.

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‘Torrente Presidente’, en cifras e imágenes

Según Comscore España, Torrente Presidente ha recaudado 7 millones de euros en su primer fin de semana en cines, convirtiéndose en el cuarto mejor estreno español de la historia, superando a títulos como Avatar (2009) o El Orfanato (2007). La película solo queda por detrás de entregas previas de la saga y del fenómeno Lo imposible (2012), lo que confirma la vigencia y el poder de convocatoria de Torrente, incluso en una era donde la asistencia a salas es menor que hace una década. La combinación de humor gamberro, cameos sorprendentes y una sátira política que conecta con la actualidad ha logrado atraer tanto a los seguidores históricos como a nuevas generaciones de espectadores.