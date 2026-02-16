Raphael regresa a la música -y a los escenarios- tras un año retirado por un linfoma cerebral primario. El artista, que ha cosechado numerosos éxitos en la industria, ha recibido uno de los homenajes más emocionantes de su carrera. Boadilla del Monte, la localidad en la que reside desde hace más de 50 años, ha querido reconocer al intérprete de Escándalo al poner su nombre en el Auditorio Municipal. En su gran día, el compositor estuvo arropado, como era de esperar, por su familia. Junto a él estuvieron su mujer, Natalia Figueroa, sus hijos -Jacobo, Alejandra y Manuel- y dos de sus nietos -Manuela y Carlos de Arenzana Martos-. Sin embargo, en este homenaje también estuvo acompañado por dos rostros conocidos a los que considera casi familia: el periodista Pedro Piqueras, que se encargó de realizarle una entrevista en directo, y Pablo López, que interpretó dos de sus temas más conocidos.

Así afronta Raphael su vuelta

Visiblemente emocionado, Raphael no ha dudado en atender a los medios que se desplazaron hasta Boadilla. Desde hace más de cinco décadas que el cantante vive en esta localidad madrileña donde encontró la paz al estar rodeado de naturaleza. «Teníamos ilusión de vivir apartados del mundo de Madrid», ha dicho.

Raphael junto a Pablo López. (Foto: Gtres)

El artista, en esta convocatoria, ha desvelado que, «se encuentra muy bien y muy tranquilo» en esta etapa de su vida. Eso sí, ha explicado que también está «trabajando mucho, como siempre» para «llevarle al público una nota de alegría». Finalmente, Raphael ha desvelado cuál es su secreto para superar sus baches: «Yo siempre me cuido muchísimo, si no sale mejor es porque no sé».

La emoción de su hijo Manuel

Como no podía ser de otra manera, Manuel Martos ha arropado a su padre en este homenaje, el cual considera que es uno de los más especiales de la carrera de su progenitor: «Ha sido muy bonito, la verdad, que le hayan puesto este nombre en el auditorio en un lugar como Boadilla, mi casa toda la vida, para él desde hace más de 50 años. Es de estas cosas que son bonitas, estas cosas son más importantes. Somos una familia muy unida, lo hemos sido siempre y nos queremos mucho».

El ex de Amelia Bono ha querido resaltar la unidad que tienen en su familia, sobre todo en los momentos de desafío: «Siempre que ha habido algo en los malos momentos, hemos estado con él y lo vamos a estar siempre. Se deja curar, es buen paciente y sabe que hay que hacer caso a los médicos».

Pedro Piqueras se deshace en elogios hacia el cantante

Pedro Piqueras. (Foto: Gtres)

El encargado de la presentación no podía ser otro que Pedro Piqueras, íntimo del artista «desde hace años» y al que conoció porque Natalia Figueroa trabajó junto al presentador en un programa: «Lo he visto muy entregado, contando cosas que otras veces no cuenta. Lo que ha hecho Raphael es un canto a la familia, la importancia de tener la mujer que tiene. Aunque él habla de ellos como elemento de apoyo, Raphael siempre ha tenido los pies en la tierra. Debe ser así. Raphael es un ejemplo. Todo el mundo sabe de sus éxitos, hoy se trataba de saber cómo es personalmente. Es un hombre que si le pides un consejo, siempre acertará, porque es muy prudente y generoso. Él todo lo ha celebrado en la intimidad».