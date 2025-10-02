Raphael cancela un nuevo concierto por motivos de salud: "Lamento las molestias"
Raphael se ha visto obligado a modificar su hoja de ruta por segunda vez consecutiva
"Os agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia", ha declarado
Raphael ha lanzado un comunicado a través de su cuenta de Instagram anunciando que debe cancelar su próximo concierto. Es la segunda vez que toma esta decisión en menos de una semana y se ha puesto en contacto con su querido público para dar explicaciones: «Lamento las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia». Tal y como se ha confirmado, no puede actuar por una cuestión médica, pero el artista ha prometido que regresará «con más fuerza que nunca».
Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se han llenado de comentarios de ánimo y apoyo. Recordemos que, desde hace un año, el intérprete está luchando contra el cáncer, por eso hay tanta gente pendiente de su estado. Tal y como hemos contado en LOOK, en un primer momento intentó no modificar su hoja de ruta y continuó con su agenda con total normalidad. Reapareció en Mérida y el público cayó rendido ante sus encantos. Ahora, a pesar de que no haya llegado a subirse al escenario, ha pasado lo mismo. «La salud es lo primero. Quizá sea el momento de parar un poco», le aconseja una de sus admiradoras. A lo que otra añade: «Eres un ejemplo, recupérate pronto, maestro».
