Laura Escanes ha vuelto a poner palabras a uno de los episodios más duros y complejos de su vida, y lo ha hecho con una honestidad que ha conmovido a quienes la escucharon. La influencer y presentadora ha sido la última invitada del videopódcast Mamá, no veas esto, creado por el youtuber y comunicador Luc Loren, donde se ha abierto como nunca para relatar el abuso sexual que sufrió cuando tenía entre 17 y 18 años. Aunque no es la primera vez que se refiere públicamente a esta experiencia, en esta ocasión su testimonio ha sido especialmente profundo, directo y doloroso, mostrando el largo proceso de toma de conciencia y sanación que ha atravesado con el paso del tiempo.

Durante la conversación, Laura explica que durante muchos años no fue consciente de que lo que había vivido era un abuso. «Fui abusada y no fui consciente de ello hasta pasados muchos años», confiesa, describiendo cómo su mente bloqueó aquel episodio como mecanismo de defensa. Al recordar lo ocurrido, su memoria se presenta de forma fragmentada y difusa, marcada por una sensación de disociación que ella misma define como «estar muerta, mirando al techo». Una imagen que, según relata, sigue apareciendo cuando intenta reconstruir aquel momento y que resume con una sola palabra: «horrible».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mamá, no veas esto (@mamanoveasesto_)

Escanes ha querido dejar claro que la persona que la agredió no era su pareja sentimental. Se trataba de alguien de su entorno, una persona a la que conocía y en quien confiaba. Tras comprender lo sucedido, tomó la decisión de cortar cualquier vínculo con él y lo bloqueó de todas partes. Aun así, reconoce que no llegó a denunciar, una decisión que durante años la hizo sentirse culpable y cuestionarse constantemente. «Durante mucho tiempo me culpaba por no haberme ido, por haber subido a esa habitación», explica, recordando cómo se reprochaba no haber reaccionado de otra manera.

Uno de los puntos clave en su proceso de comprensión llegó gracias a una amiga muy cercana, Sindy. Fue ella quien, con el paso de los años, ayudó a Laura a poner nombre a lo que había vivido y a entender que no había sido responsable de lo sucedido. Más tarde, Escanes descubrió que una amiga en común había pasado por una experiencia prácticamente idéntica con la misma persona, un hecho que terminó de confirmar la gravedad de la situación y que describió como devastador.

Laura Escanes en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En su testimonio, Laura insiste en un mensaje que considera fundamental y que quiere subrayar con firmeza: «No por haber subido a esa habitación ya todo era un acto consentido». Reconoce que durante mucho tiempo interiorizó la culpa, creyendo que debía haber hecho algo diferente o que su silencio la hacía responsable. Sin embargo, con el trabajo personal y el paso de los años, ha logrado entender que en aquel momento no supo cómo reaccionar. «No supe escapar, no sabía ni decir nada», explica, describiendo el bloqueo total que sintió entonces y que ahora ya no se reprocha.

Las consecuencias emocionales de aquel abuso siguen presentes en su vida cotidiana. Laura confesó que las escenas de abusos o violaciones en películas o series le resultan especialmente difíciles de ver, ya que la trasladan de forma involuntaria a aquel episodio. «Lo tengo todo como medio nublado, pero esas imágenes me llevan ahí sin quererlo», relata, evidenciando cómo el trauma puede manifestarse incluso años después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Además de hablar de esta experiencia, Escanes también reflexiona sobre otras etapas de su vida, como su relación pasada con Risto Mejide, mostrando una mirada madura y compasiva hacia su propio recorrido personal. Sin embargo, fue su confesión sobre el abuso lo que marcó el tono de la entrevista y dejó una huella profunda en la audiencia.