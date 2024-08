Risto Mejide ha vuelto a sufrir un revés amoroso. Desde hace semanas los rumores de crisis con Natalia Almarcha, su última pareja, han ido in crescendo. De hecho, su historia de amor ha estado repleta de altibajos, de varias idas y venidas.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz que la farmacéutica ha tenido una cita con un rostro conocido de la televisión. Se trata de uno de los concursantes de la primera edición de La isla de las tentaciones, formato de Telecinco. Pero, ¿quién se esconde tras la identidad de este misterioso hombre?

Risto Mejide y Natalia Almarcha. (Foto: Gtres)

José Sánchez, el Guardia Civil de la primera entrega, y Natalia Almarcha han tenido un encuentro en un restaurante, tal y como ha comunicado Laura Fa a través de su perfil de Instagram.

Una inesperada cita

«Os conté que no había reconciliación entre Risto y Natalia y que Natalia estaba hablando con José Sánchez», indicaba la periodista en el vídeo. «José ha colgado una storie y os puedo confirmar que esta de aquí, esta rubia, es Natalia Almarcha», apuntaba la comunicadora, añadiendo el clip en el que el televisivo entra a un local de restauración para cenar. «Ella y José Sánchez han tenido su primera cita», desvelaba.

«Cómo es la vida, que en este restaurante tengo ojeadores que me lo confirman. Me dicen que no hay beso, que parecen dos amigos. Lo que me cuentan los amigos de José es que está interesado en la chica», explicaba Fa, quien también aseguraba que, por ahora, no hay nada más entre ellos.

Natalia Almarcha, posando. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Laura Fa también desvelaba novedades sobre la situación sentimental de Risto Mejide. «Os comenté que la gente que conozco en Telecinco me dijo que entre Risto y esta chica que trabaja con él en Todo es Mentira, Sarah Santaolalla, parecía que había bastante feeling. Pues también hay novedades al respecto», indicaba la comunicadora en un primer momento.

Risto Mejide y Natalia Almarcha en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Hace unos días, Sara subió una storie con un libro de ajedrez, como aprendiendo a jugar al ajedrez. Es que Risto a todas las chicas que conoce se las camela con el rollo de ‘te voy a enseñar a jugar ajedrez’, ‘ya verás qué bien nos lo pasamos jugando al ajedrez’», proseguía. Sin embargo, Fa indicaba que no sabe si esta ruptura entre Risto y Natalia es la definitiva, dado que «estos dos siempre acaban reconciliándose».

Fue en 2022, cuando Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación a golpe de comunicado tras siete años de amor y una hija en común. Tras esto, la influencer rehízo su vida junto a Álvaro de Luna, sin embargo, poco después de un año de iniciar su romance tomaron la decisión de iniciar caminos separados.