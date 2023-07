Fue el pasado mes de marzo cuando Risto Mejide (48) confirmó lo que era ya un secreto a voces. El periodista confesó estar conociendo a una persona cuya identidad trascendió al tiempo, Natalia Almarcha, y sentirse «muy feliz». Tanto, que no mostró impedimento alguno en posar con la joven durante la presentación de su último libro, Dieciséis notas, pese a lo que era todavía un incipiente romance. «Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa que acaba de empezar y, efectivamente, no voy a renegar y, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente por eso», eran las palabras del televisivo.

Tras esta confesión pública, el publicista compartió incluso con su más de un millón de seguidores en Instagram, que Natalia había conocido a su hija pequeña, Roma, fruto de la relación sentimental que mantuvo con Laura Escanes. Sin embargo, en cuestión de horas, hacía saltar todas las alarmas borrando dicha imagen y dejando de seguir a la farmacéutica. Sí, habían roto.

Risto Mejide y Natalia Almarcha / Gtres

«De cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos. Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de ésta ni de ninguna. Y no porque me faltan ganas, o razones muchas veces. Sino porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida. Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor», fueron las palabras con las que el propio Risto confirmó la noticia (a su manera), por la ya citada red social.

Sea como fuere, lo cierto es que la pareja, contra todo pronostico, decidió darse una nueva oportunidad y sacar a flote su romance en, por ejemplo, la boda de Edurne y David de Gea, el pasado día 2 de julio. Pero no. En su caso, las segundas oportunidades no han sido para bien. La presión mediática sumada a los muy recurrentes rumores de infidelidad por parte del presentador de Todo es mentira a Natalia, habrían hecho a la valenciana poner el punto y final definitivo a su relación con Mejide y, en sus propias palabras, «pasado página».

Si bien fue hace escasos días cuando se conoció que la pareja había roto, no ha sido hasta este martes cuando Almarcha ha estallado y enterrado y/o apartado públicamente a Risto Mejide de su vida. «Por mi salud mental, necesito ya que paren de crear noticia, que se olviden de mí, que no me relaciones», ha comenzado diciendo. «Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen», ha añadido.

Unas palabras que pondrían confirmar, de algún modo, los rumores que apuntan a que Natalia podría haber rehecho ya su vida, sentimentalmente hablando, con el hombre que habría sido su pareja de toda la vida.