La boda de ensueño de Edurne y David De Gea, al detalle

Fue el pasado día 21 de junio cuando se conoció que Edurne (37) y David de Gea (32) iban a poner el broche de oro a su relación pasando por el tan ansiado altar tras más de una década juntos y una hija en común, sumando así a la ya extensa lista de parejas que van a hacerlo en este año 2023. La noticia, adelantaba por Las Mamarazzis, pilló por sorpresa a los seguidores de la cantante y el futbolista, pues se hablaba de campanas de boda a celebrar en escasos días. Algo que no era de extrañar, por otra parte, teniendo en cuenta la flexibilidad laboral del deportista que, en los últimos meses, ha estado negociando con la directiva de su actual club, el Manchester United, una ampliación contractual. «Habrá boda y antes de lo esperado. A mí me pilla por sorpresa. Es una boda prevista para varias horas, no me concretan la fecha», contó Laura Fa (48).

Sea como fuere, lo cierto es que el gran día de la pareja llegó ayer. Sí. Fue este sábado cuando Edurne y De Gea pronunciaron el Sí, quiero en una ceremonia que reunió a numerosos rostros conocidos de la crónica social y deportiva de nuestro país, como Risto Mejide (48), que acudió con su novia Natalia Almarcha, dejando en evidencia su reconciliación, Dani Martínez (40) o Santi Millán (54), entre otros, en Menorca. Concretamente, en las Canteras de S’Hostal, un inaudito espacio exterior situado en el km 1 del Camí Vell, cerca del núcleo urbano de Ciutadella de la isla, que conforma un recinto de diferentes tipos de piedra, como la calcárea o las piedras de marés, declaradas Bien de Interés Etnológico (BIE) por el Consell Insular de Menorca; cuya explotación se concluyó en 1994.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

«Ha sido la mejor ceremonia que podíamos tener. La pequeña ha llegado con los anillos (…) Tenemos unos amigos y familiares espectaculares, los mejores, nos han hecho llorar mucho, yo que soy muy sensible. Nos gusta mucho esta isla. Tiene un encanto especial y nos encanta. Además, ahora en veranito apetece estar cerca de la playa. Gracias por el cariño», fueron las palabras de los novios nada más casarse.

Para su gran día, Edurne escogió un espectacular vestido de corte princesa y escote de palabra de honor plagado de detalles florales y pedrería de la firma Elie Saab, que combinó con un velo a juego que caía sobre la falda del voluminoso vestido. Como complementos, la interprete de Amanecer o Demasiado Tarde, que lució un maquillaje muy sencillo en tonos tierra y un semirrecogido con trenzas deshechas, optó por unos discretos pendientes y un colgante brillante muy pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Por su parte, De Gea apostó por el traje de máxima etiqueta para el hombre: un chaque negro con pantalón del mismo color, que combinó con una clásica camisa blanca y una corbata también oscura.

Una celebración previa

Los ya marido y mujer pusieron rumbo a la isla balear el pasado jueves para ultimar los detalles del enlace y, celebrar, como no iba ser de otra modo, lo que es ya todo un hito en los enlaces del siglo XXI: la preboda, que estuvo a cargo de La Puta Suegra, una sociedad catalana encargada de organizar diferentes tipos de eventos.

Imágenes de la preboda de Edurne y David De Gea / Gtres

Según el programa Así es la vida de Telecinco, Edurne y David de Gea celebraron esta fiesta previa a su enlace con cerca de un centenar de invitados, todos ellos vestido de blanco.