Fue el pasado día 21 de junio cuando se conoció que Edurne y David De Gea iban a pasar por el altar, aumentando así la lista de parejas que van a hacerlo durante este año 2023 y, especialmente, este verano. Su boda culminará una historia de amor idílica que les ha hecho ser una de las parejas más sólidas del panorama musical y deportivo de nuestro país, sin apenas fisuras; y cerrará un bonito círculo tras dar la bienvenida a su primera hija, Yanai, en 2021.

La noticia fue adelantada por Laura Fa en el pódcast Las Mamarazzis. La periodista, aseguró que el enlace se llevaría a cabo este mismo sábado en Menorca. Concretamente, en las Canteras de S’Hostal, un inaudito espacio exterior situado en el km 1 del Camí Vell, cerca del núcleo urbano de Ciutadella de la isla, que conforma un recinto de diferentes tipos de piedra, como la calcárea o las piedras de marés, declaradas Bien de Interés Etnológico (BIE) por el Consell Insular de Menorca; cuya explotación se concluyó en 1994.

Edurne y David de Gea en un evento / Gtres

La fecha escogida por la pareja para su gran día pilló por sorpresa a muchos de los seguidores de la cantante y el futbolista, respectivamente, y también a los medios de comunicación pese al hermetismo, eso sí, que ambos han mostrado tener siempre para con su vida privada. «Habrá boda y antes lo esperado. A mí me pilla por sorpresa», aseguró Laura Fa. «Es una boda prevista para varias horas, no me concretan la fecha», añadió.

Sea como fuere, lo cierto es que los futuros marido y mujer ya se encuentran en la isla balear. La pareja puso rumbo a Menorca este jueves para ultimar los detalles de la boda y, para celebrar, como no iba ser de otra forma, lo que es ya todo un hito en los enlaces del siglo XXI: la preboda, que estará a cargo de La Puta Suegra, una sociedad catalana encargada de organizar diferentes tipos de eventos. Según el programa Así es la vida de Telecinco, Edurne y David de Gea celebrarán en las próximas horas una fiesta previa a su enlace a la que se espera que asistan alrededor de ochenta invitados, todos ellos vestido de blanco. Los mismos que al enlace. «No será una boda muy grande, más bien discreta. Esta tarde-noche tendrá lugar la preboda con ochenta invitados que tendrán que ir vestidos de blanco». Del mismo modo, el domingo, habrá una comida de clausura.

Edurne y David de Gea en Madrid / Gtres

Entre los asistentes a la ceremonia estarán varios rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, como Risto Mejide, Dani Martínez y el catalán Santi Millán, compañeros de Got Talent de la interprete de Amanecer o Sigo enamorada de ti. Se desconoce, eso sí, si acudirá también al enlace algún futbolista del Manchester; del Atlético de Madrid (donde jugó De Gea) o de la Selección española, de la que también formó parte el guardameta.

Edurne y De Gea se conocieron en el año 2010, cuando ambos coincidieron en la grabación de un villancico con fines solidarios.