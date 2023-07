Laura Escanes (27) se encuentra en uno de los mejores momentos personales y profesionales de su vida. Prueba de ello son los numerosos proyectos que la influencer tiene ahora mismo entre manos y sus reiteradas apariciones en los eventos y encuentros sociales más destacados del universo 2.0 en nuestro país y lejos de nuestras fronteras; así como las muestras de cariño y detalles que intercambia casi a diario con su actual pareja, el cantante Álvaro de Luna (29), con quien comenzó una relación sentimental escasos meses después de que anunciara su ruptura del padre de su hija, Risto Mejide (48), tras siete años juntos.

«No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo», fueron las palabras con las que la catalana compartió la noticia a su más un millón de seguidores en Instagram.

Laura Escanes en un evento en Madrid / Gtres

Precisamente sobre la que fue la relación entre Escanes y el periodista, se han posado (de nuevo) todas las miradas de la crónica social de nuestro país en las últimas horas, después de que Laura haya hecho, probablemente, su confesión más dura hasta el momento. Ha sido a través de una ronda de preguntas y respuestas en la citada red social, donde la ex mujer de Risto ha desvelado que a lo largo de su vida, ha sufrido un aborto. «¿Has sufrido nunca un aborto?», le ha preguntado uno de sus seguidores. A lo que la influencer ha respondido: «1 vez».

Sus palabras han despertado casi de inmediato un aluvión de comentarios y preguntas a los que finalmente, Laura, ha querido poner fin borrando lo anterior sin ahondar en más detalles y revelar en qué momento sucedió. Sin embargo, son muchos quienes han sacado sus propias conclusiones a este respecto ¿La más repetida? Que su aborto coincidió con el momento en que Laura hizo pública, cuando todavía estaba con Mejide, su molestia al ser preguntada por si entraba en sus planes darle un hermanito o hermanita a la pequeña Roma. «En mi caso no me duele, pero ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto? No sabemos la historia de los demás y es una pregunta super íntima», expresó

Laura Escanes en la última edición de los Premios Ídolo / Gtres

Sí se ve toda la vida con Álvaro de Luna

Otra de las preguntas que Laura no ha tenido reparo en contestar en las últimas horas tiene que ver con sus planes de futuro con el intérprete de Todo Contigo o Levantaremos el Sol: «¿Te ves con Álvaro para toda la vida?», le han preguntado. «Si estás con alguien pensando que se va a acabar y no va a ser para toda la vida… Para mí no tiene sentido. Pero estoy aprendiendo a vivir más en el presente y no preocuparme tanto por lo que tiene que llegar. Pero a tu pregunta: sí», han sido sus palabras al respecto.