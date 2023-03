Será el próximo 24 de marzo cuando Netflix estrene la segunda parte de la docuserie que protagoniza Georgina Rodríguez (29), Soy Georgina, y que promete, según desveló Álvaro Díaz, director de entretenimiento de Netflix en España, mostrar a la Georgina más humana y generosa. «Hay una generosidad por parte de Georgina y de toda su familia que al espectador le va a tocar, independientemente de que te guste o no el personaje. Va a ser muy fácil identificarte con ella», expresó. «No teníamos ninguna duda de hacer una segunda temporada, porque es muy difícil encontrar una persona con la generosidad de Georgina. Nos abrió las puertas de su casa de par en par», añadió.

Esto se debe, entre otras cosas, a que esta producción da arranque en uno de los momentos más complicados para la influencer y el futbolista, Cristiano Ronaldo (38): la pérdida en el parto de uno de los mellizos que esperaban el pasado mes de abril. «Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad», expresó la pareja entonces en sus respectivos perfiles de Instagram.

En este sentido, según ha desvelado en la tarde de este sábado El Español, que ha podido ver en primicia el primer capítulo del reality, Georgina asegura que los primeros meses de embarazo fueron «horribles, porque vomitaba todo el rato y tenía muchísimo sueño» y que «cada vez que iba al ginecólogo por las noches tenía pesadillas porque me preocupaba cómo se colocarían, cómo sería el parto, si sería cesárea (…) En cada ecografía tenía muchísimo miedo, me tensaba muchísimo, porque anteriormente tuve tres abortos y llegaba a casa rota», revela. Una información que jamás había salido a la luz y de la que, de momento, no se conocen más detalles.

«Nunca voy a ser la misma»

Según desvela el citado medio y ha dejado entrever también la plataforma en un avance, la oscense explica en esta segunda parte de su reality cómo fue el proceso de duelo del pequeño Ángel y cómo lo vivieron sus cuatro hijos mayores en común con el ex jugador del Real Madrid. «Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida. Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: ¿Así estaría él?».

«No sabía cómo seguir adelante. Como todavía tenía tripa, les dije que Ángel todavía iba a esperar un poquito para nacer. Hasta que Cristiano les dijo que estaba en el cielo. Fue una dosis de realidad. Él [Cristiano] ha sido un papel súper importante. Dios pone en el camino a las personas acertadas», confiesa entre lágrimas.