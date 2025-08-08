Chenoa se recarga de energía en Asturias… y no viaja sola

Chenoa y su perrita Cloe forman un tándem perfecto, según nos han vuelto a demostrar. Ambas comenzaron a compartir su vida a finales del año pasado y, desde entonces, se han vuelto inseparables. De hecho, las dos están veraneando juntas en un destino que se ha puesto muy de moda en nuestro país: Asturias. En plena ola de calor, la extriunfita no lo ha dudado a la hora de escaparse al norte, según ha compartido ella misma con sus seguidores. Y es que allí se ha encontrado con unas temperaturas de lo más agradables, junto con una exquisita gastronomía, en lo que define como un destino que «le llena el alma».

«Estos días hemos estado Cloe y yo desconectando un poquito y recargando pilas en un lugar que siempre me llena el alma», escribe la cantante junto a una serie de imágenes que ilustran su visita, y donde podemos verla de lo más sonriente durante un paseo con su mascota, de turismo por Gijón o descansando tumbada en una hamaca y con unas espectaculares vistas de fondo. «Naturaleza, comida rica, buena gente y esa paz que solo se encuentra entre montañas y mar. A veces, lo más simple es lo que más necesitamos», afirma en la publicación. Y es que en el norte, Chenoa puede disfrutar de una combinación ideal entre el mar Cantábrico y la montaña.

Chenoa en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A sus 50 años, no cabe ninguna duda de que la artista se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, y es que le llueven los proyectos en televisión. Al gran éxito que ha obtenido al frente de The Floor en TVE, se suma también un programa relacionado con la adopción de perros bajo el nombre de Dog House. Ahí, ella misma se definía como «una gran amante de los animales y que está comprometida con la adopción responsable y las causas solidarias».

En cuanto a su vida personal, parece que Chenoa ha preferido dejar a un lado el amor, sobre todo después de la enorme decepción que se llevaba con Miguel Sánchez Encinas, con quien se casaba en 2022. La artista parecía estar muy ilusionada con el jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Sin embargo, apenas un año después de darse el esperadísimo «sí quiero», al que asistieron compañeras de Operación Triunfito como Natalia, Geno o Gisela, la pareja tomaba la decisión de separarse. Eso sí, dejaban la puerta abierta a una posible reconciliación, ya que la ruptura parecía haber sido de lo más cordial. La propia Chenoa aseguraba que eran dos personas adultas «que se llevan muy bien», aunque de momento no le apetece ni tiene ganas de pensar en otra relación. Y es que tiene más que suficiente con Cloe, su queridísima compañera de vida, además de estar completamente volcada con su trabajo.