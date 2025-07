Chenoa, sin filtros: pasa del amor y se queda con los focos

Chenoa ha reaparecido este martes en un acto público con motivo de la presentación del programa Dog House, un nuevo formato de entretenimiento que llegará próximamente a la parrilla de TVE. El evento ha tenido lugar en los Jardines de Prado del Rey, donde la artista ha posado para los medios y ha atendido a las preguntas de la prensa. Durante su intervención, la artista no solo ha hablado sobre el proyecto televisivo en el que está involucrada, sino que también ha respondido a cuestiones relacionadas con su vida personal, especialmente sobre su estado emocional actual y su situación sentimental.

La cantante y presentadora, que acaba de cumplir 50 años, ha asegurado que atraviesa una etapa serena y estable a nivel personal. Al ser preguntada por cómo vive este nuevo capítulo en su vida, ha respondido con naturalidad: «Muy bien, muy contenta. No me asusta el número, todos vamos a llegar a lo mismo. Estoy bien». Asimismo, Chenoa también ha sido consultada acerca de si tiene interés en el amor o si está conociendo a alguien en la actualidad. «No, no tengo tiempo y no me apetece mucho», han sido sus palabras.

Chenoa en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones llegan después de un año marcado por cambios significativos en su vida privada. La última relación sentimental conocida de Chenoa fue con el médico cirujano Miguel Sánchez Encinas, con quien inició una relación en 2019. En ese mismo año se comprometieron, y en junio de 2022 contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en Mallorca, tierra natal de la artista. La boda fue muy comentada en los medios, y se presentó como una de las uniones más sólidas del panorama nacional. Sin embargo, en 2023, tan solo un año después del enlace, se confirmó la ruptura de la pareja.

La noticia se hizo pública de forma inesperada en el programa Fiesta, generando sorpresa tanto entre los colaboradores como en el público. «El entorno de él habla de dos motivos: dificultades en la convivencia entre ambos y la posibilidad de la existencia de terceras personas. Me aseguran que él no quiere dar por terminada esta relación y está haciendo todo lo posible para recuperarla», trascendió.

Chenoa en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)