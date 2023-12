Se cumple poco más de un mes desde que saltara a las primeras filas de la crónica social de nuestro país, el fin de la relación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas después de que el pasado 17 de junio de 2022, se convirtieran en marido y mujer en Mallorca. Concretamente, en la lujosa finca de Comassema, en plena sierra de Tramuntana. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la cantante ha hablado largo y tendido (y a carcajadas), sobre cómo se encuentra; y sobre su visión, a posteriori, de su enlace con el médico.

Ha sido durante el último programa de Tómatelo menos enserio, el late night de Europa FM presentado por la propia Chenoa, donde la artista, junto al resto de colaboradores del formato, se ha abierto en canal después de que salieran a debate los planes de los que más orgullosos se sentía cada uno. Sin poder contener la risa la cantante ha dejado que se especulara con la posibilidad de que tal plan fuera su boda. «Me lo curré un montón», ha comenzado diciendo. «Te lo digo en serio. Me acabo de acordar de mi boda y me ha dado la risa», ha añadido despertando el interés de la invitada al programa y actriz, Claudia Traisac, que le ha preguntado a Chenoa si seguía casada. «No, me salió fatal», ha contestado la presentadora.

Chenoa en ‘Tómatelo menos enserio’ / Europa FM

La divertida y positiva actitud de Chenoa contrasta, sea como fuere, con la tristeza en la que estaría sumido Miguel Encimas. Según desveló en la tarde de este lunes la periodista Lorena Vázquez en Y ahora Sonsóles, el programa a los mandos de Sonsoles Ónega en Antena 3, el médico está pasando «por muy mal momento» porque «lo que le gustaría es reconciliarse con Chenoa». «Está destrozado. Ha hecho varios intentos, pero ella no parece estar muy receptiva. Cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación. Sin embargo, aún no ha llegado el momento», aseguró la colaboradora.

Asimismo, Lorena ahondó en los motivos que llevaron a la pareja a romper su relación, según el propio Encinas. «Ha sido la dificultad de cuadrar sus agendas el motivo de su separación», dijo. Chenoa, cabe recordar en este sentido, está completamente volcada en su trayectoria profesional como cantante y conductora del talent musical que la catapultó a la fama hace ahora más de dos décadas, Operación Triunfo, en Amazon Prime Vídeo. Un trabajo que desarrolla principalmente en la ciudad de Barcelona. Por su parte, Miguel trabaja como responsable del área de urología en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

Chenoa en ‘Tómatelo menos enserio’ / Europa FM

Chenoa, concursante de ‘El Desafío 4’

Operación Triunfo no es el único formato en el que está inmersa Chenoa en televisión, pues la interpreté Absurda Cenicienta o Cuanto tú vas, es oficialmente concursante de la cuarta edición de El Desafío que volverá a mantener a Roberto Leal como maestro de ceremonias mientras que en el jurado repetirán Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura. Se prevé que esta nueva edición del formato de 7 y acción se emita durante el primer trimestre de 2024.

Por la parte femenina, completan el cásting, Mar Flores, Mónica Cruz y la influencer Marta Díaz. Por parte de los hombres, se dejaran ver Pablo Castellano, marido de María Pombo; Adrián Lastra, Pepe Navarro y Mario Vaquerizo.