La versión de Chenoa sobre su separación de Miguel Encinas: motivos y un posible regreso

Chenoa ha roto su silencio. Casi una semana después de que saliera a la luz su ruptura con Miguel Encinas, la artista ha decidido dar un paso al frente y zanjar todas las conjeturas que se han generado a raíz de conocer el fin de su historia de amor, un año después de subirse al altar y darse el «sí, quiero». Lo ha hecho de la mano de la revista del saludo, donde ha explicado, en medio del vendaval mediático, los verdaderos motivos que llevaron a la pareja a separarse. «Nos queremos y respetamos, pero necesitamos un tiempo y tranquilidad», señala, añadiendo que se trata de una «separación temporal» y no de una ruptura definitiva.

Aprovechando sus primeras palabras públicas, Laura (como la llamaron sus padres) ha querido desmentir los rumores que señalaban hacia una infidelidad como motivo principal de su separación: «No hay terceras personas, simplemente es una cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones», confiesa. Y es que, intentando dar claridad a lo ocurrido, según la mencionada revista, la pareja quiere darse un tiempo para meditar y pensar, con la esperanza de que, en algún momento, puedan retomar su relación con la misma ilusión que tenían en un principio.

Chenoa paseando con Miguel Sánchez / GTRES

Al mismo tiempo que ha explicado lo que hay detrás de su sonada ruptura, la cantante ha querido hacer una especial petición a todos los lectores tras ser consciente del huracán mediático que ha supuesto la noticia de su separación, pidiendo que haya menos revuelo y expectación para así conseguir que la reconciliación esperada por ambas partes no se vea afectada.

Miguel y Chenoa comenzaron su relación en 2019 y, posiblemente, la agenda profesional de la intérprete no era tan frenética como lo es ahora. En tan solo unos días, está a punto de comenzar la nueva edición de Operación Triunfo, el programa donde comenzó su trayectoria musical y en el que este año volverá a formar parte, pero no como concursante, si no como presentadora. Un proyecto que, a juzgar por sus propias palabras publicadas en Instagram, le ha supuesto una gran emoción: «Ilusionada y con muchísimas ganas de que comience ya», escribía, apuntando que será el próximo 20 de noviembre cuando Prime Video estrene uno de los talent show más conocidos de la historia de la televisión.

Además de esta nueva etapa en el mundo del entretenimiento, Chenoa también se encuentra preparando un nuevo tema que se unirá a su larga discografía: «Tengo una ilusión enorme y muchas ganas de enseñaros todo lo que hemos preparado estos meses en el estudio y poder disfrutarlo juntos», confiesa en sus redes sociales.

Sin duda, una etapa llena de compromisos artísticos que, sumados a las jornadas laborales como médico del que hasta ahora era su pareja, han podido ocasionar ciertos obstáculos en la relación. Una relación que, según ha podido saber la revista ¡Hola!, ya hace meses que se rompió, ya que ambos decidieron dejar de convivir mucho antes de que trascendiera la ruptura a la esfera pública.