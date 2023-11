Chenoa rompe su silencio después de su impactante separación de Miguel Sánchez

Hace 24 horas se hizo pública la separación de Chenoa y Miguel Sánchez. La primera reacción de la cantante fue bastante extraña y su comportamiento hizo saltar todas las alarmas. Los periodistas que han tenido oportunidad de compartir tiempo y espacio con ella aseguraron que siempre da la cara, por eso nadie entendía su actitud. Cada vez salen a la luz detalles más concretos de esta ruptura. La expareja llevaba tres meses atravesando una crisis y el programa que ha confirmado esta historia baraja dos motivos.

Chenoa ha roto su silencio a través de un colaborador de Telecinco con el que disfruta de una bonita amistad. Este tertuliano ha dejado claro que la intérprete «está tranquila» y después ha desvelado cuáles han sido sus primeras palabras.

Chenoa celebrando su cumpleaños con Miguel Sánchez / GTRES

El periodista Omar Suárez, autor de esta exclusiva, ha puesto encima de la mesa dos posibilidades. Según sus datos, una de las supuestas razones por las que Chenoa ha puesto punto y final a su matrimonio está relacionada «con la existencia de una tercera persona». El otro motivo es más sencillo: la cantante está centrada en su trayectoria profesional, una trayectoria que habría empezado a incomodar a Miguel Sánchez porque su profesión no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Él es un reputado urólogo y no está interesado en llamar la atención de la crónica social.

Miguel Sánchez se hizo famoso en 2019 después de salir a la luz su relación con Chenoa, pero siempre ha estado en un discreto segundo plano. Por eso en su momento se dijo que no se sentía cómodo con la decisión que había tomado la artista antes de la boda, que se celebró en Mallorca en 2022. La ex de David Bisbal pensó que lo mejor era vender la exclusiva a su revista de cabecera y tomó una serie de medidas para que no se filtrase ningún dato.

Las primeras palabras de Chenoa tras su separación

El periodista Iván Reboso es íntimo amigo de Chenoa, por eso se puso en contacto con ella justo después de escuchar a su compañero Omar Suárez. Le llamó y no respondió, pero después logró mantener una charla con la artista. «Fue una conversación de más de 20 minutos, pero es mi amiga y solo voy a contar una parte. Quiso agradecer la elegancia con la que este programa trató la noticia y también agradecer a Omar que hubiera sido tan sensible», explica Iván en Fiesta.

Chenoa rompe silencio / ‘Fiesta’

Iván ha sido el primero en conseguir las primeras palabras de Chenoa, pero se niega a desvelar el contenido íntegro de su conversación. «Yo no me voy a pronunciar sobre la existencia de una supuesta tercera persona, pero quiero trasladar algo muy importante y es que ella está tranquila», recalca.

Saúl Ortiz ha planteado la posibilidad de que Chenoa esté generando interés para dar visibilidad a la rueda de prensa que tiene la próxima semana. Va a presentar la nueva edición de Operación Triunfo y ha convocado a los medios para desvelar cómo será la mecánica.

‘Fiesta’ da nuevos datos sobre Chenoa / Telecinco

Reboso, al escuchar este planteamiento, ha salido en defensa de su amiga. «Ella es una gran profesional y no tiene la obligación de dar respuesta estas preguntas en una rueda de prensa, pero lo va a hacer y lo va a hacer gratis. Ella va a seguir ganando dinero por su profesión, pero no por este asunto».

Chenoa «está tranquila» tras su separación

Según la opinión de Iván Reboso, Chenoa ha sido muy generosa con esta noticia porque en ningún momento ha intentado desmentirla ni desviar la atención. Es más, cuando hablo con él le dijo que estaba contenta por el comportamiento que habían tenido Omar Suárez y Emma García. «Cuando terminó el programa yo pensé que me lo iba a contar destrozada o nerviosa y me quedé muy tranquilo al saber que ella estaba así. Yo creo que hay que darle las gracias por la generosidad que tuvo», insiste en colaborador de Fiesta.