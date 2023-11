Chenoa, señalada tras su presunta separación de Miguel Sánchez

Chenoa nunca ha perdido la esperanza de encontrar el amor y después de muchas decepciones sentimentales pensó que había dado con la persona correcta. La cantante y presentadora se casó con Miguel Sánchez el 17 de junio de 2022. Organizaron una preciosa boda en Mallorca qué dio mucho de que hablar porque la artista se negó a invitar a todos sus compañeros de Operación Triunfo. Siempre ha sido muy sincera y esta ocasión no fue diferente. Reconoció que quería vivir un día especial y compartirlo con su entorno más cercano, por eso hizo una selección tan concreta.

Cuando todo parecía ir bien, Chenoa se ha visto envuelta en una polémica que ha dejado al público sin palabras. Ha salido a la luz una información que le sitúa en el centro de la noticia por un motivo que nadie se esperaba. El periodista Omar Suárez asegura que la cantante ha roto su matrimonio con Miguel Sánchez. Se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle su ayuda, pero no ha obtenido respuesta.

Iván Reboso, uno de los grandes amigos de la cantante, ha intentado ponerse en contacto con ella para contrastar la información y no ha obtenido respuesta. No obstante, insiste en que Chenoa siempre ha ido con la verdad por delante y tarde o temprano dará un paso al frente para explicar lo que está pasando. Mientras tanto, Omar Suárez insiste en que su noticia se corresponde con la realidad, aunque no descarta que en estos momentos el matrimonio se haya dado una segunda oportunidad.

Las teorías sobre la supuesta ruptura

Omar lleva mucho tiempo trabajando en esta exclusiva y su compañera Marisa Martín Blázquez insiste en que los rumores tienen una antigüedad de tres meses. «Puede ser que ahora manden un desmentido y yo estoy preparado para que ahora nieguen esto. Oye, a lo mejor se han dado una segunda oportunidad y ahora vuelven a estar juntos, pero yo mantengo lo que he dicho en este programa porque mi fuente es muy buena», añade el colaborador de Fiesta, programa donde ha salido a la luz esta última hora.

El espacio de Telecinco ha recordado que Chenoa acudió sola a Los 40 Music Awards, pero en el evento declaró que estaba atravesando un momento perfecto y que no tenía nuevos propósitos para el 2024. La tertuliana Amor Romeira insiste en que la cantante y el médico no han dejado de seguirse en las redes sociales e incluso continúan intercambiándose mensajes cariñosos.

«A mí este rumor me llegó hace dos meses y yo le pregunté a Chenoa, pero me dijo que todo estaba bien y luego con sus actos lo demostró», explica Iván reboso después intentar hablar con la artista por teléfono.

Chenoa guarda silencio mientras aumentan las dudas

En Fiesta han planteado la posibilidad de que el matrimonio haya terminado «por una tercera persona». Los colaboradores del programa insisten en que Chenoa nunca perdonaría una traición de estas características, pero Aurelio Manzano garantiza que Miguel Sánchez se está esforzando para recuperarla. «A mí me han dicho que él quiere recuperar a Chenoa y si la quiere recuperar es que en estos momentos no la tiene».

Iván Reboso ha entrevistado a la exconcursante de Operación Triunfo en varias ocasiones y conoce perfectamente cómo es su comportamiento. «Hace tres meses que viene teniendo problemas y si es verdad o no ella lo va a contar, no a través de un comunicado, pero lo va a contar», declara al respecto. Emma García le ha dado la razón y ha entendido que Chenoa no haya respondido a la llamada de Iván «porque sabe que está en directo». De momento hay que esperar a que la protagonista de esta historia rompa su silencio, pero los datos que han salido a la luz son muy concreto.