El look de Isabel Díaz Ayuso y el encuentro de Chenoa y Rosanna Zanetti: la cara B de Music Awards

Isabel Díaz Ayuso ha hecho acto de presencia en la gala de Los 40 Music Awards y como no podía ser de otra forma ha tardado solo unos minutos en convertirse en una de las grandes protagonistas del evento. El pasado viernes 3 de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid asistió a una de las fiestas más esperadas de la industria musical y compartió espacio con rostros tan destacados como David Bisbal y Chenoa. En LOOK sabemos que la cantante vivió un momento incómodo porque Rosanna Zanetti, actual mujer del almeriense, estuvo demasiado pendiente de ella.

Antes de desvelar exactamente qué pasó entre Rosanna y Chenoa hay que destacar el acertado look por el que se decantó Isabel Díaz Ayuso. Horas antes tuvo una cita con el presidente electo de la República de Ecuador en la Casa de Correos de Madrid. Para este compromiso se decantó por un conjunto compuesto por una chaqueta y un pantalón morado. Sin perder la elegancia que siempre le ha caracterizado, la política cambio de línea para asistir a Los 40 Music Awards.

Isabel Díaz Ayuso en la gala de Los 40 Principales / GTRES

Isabel Díaz Ayuso lució uno de los atuendos más sofisticados de la noche. Canto es así que eclipsó a artistas de la talla de Ana Mena, Chanel o Aitana Ocaña, de hecho esta última ha sido criticada por usar un vestido arriesgado. Díaz Ayuso apostó por una chaqueta de cuero negro que combinó con unos pantalones pitillo del mismo tono. Para completar este estilismo, eligió unas botas altas muy parecidas a las que lució la reina Letizia durante su último viaje a Navarra.

Aitana Ocaña durante la entrega de premios / GTRES

El encuentro entre Rosanna Zanetti y Chenoa

A pesar de que el estilismo rockero de Isabel Díaz Ayuso ha ocupado titulares en los mejores medios, hay otra anécdota que no dejará indiferente a nadie. Fuentes cercanas aseguran en LOOK que la mujer de David Bisbal estuvo forzando varios encuentros con Chenoa, pasando cerca de ella en numerosas ocasiones. Hay que recordar que la relación actual que la cantante mantiene con David Bisbal es bastante tensa porque este último se ha negado a hablar de ella en el documental que ha protagonizado en Movistar Plus.

David Bisbal ha estado acompañado de Rosanna Zanetti / GTRES

Chenoa no quiso tener ningún encontronazo con Rosanna Zanetti, así que hizo caso omiso a lo que estaba sucediendo. La artista eligió para la ocasión un outfit en tonos fucsias de palabra de honor. Es la primera vez que ha coincidido con David Bisbal desde la emisión del programa citado anteriormente.

Laura Escanes celebra el éxito de Álvaro de Luna

Laura Escanes ya no es pareja de Álvaro de Luna, pero ella, a diferencia de Chenoa, sigue disfrutando de una estrecha relación con el cantante. El andaluz ha recibido un premio gracias a su canción Todo contigo, que curiosamente está basada en su historia de amor con Laura. Por eso la influencer le ha felicitado a través de sus redes sociales y ha escrito: «Merecidísimo y admirándote siempre».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Aitana firma una de sus muñecas

Aitana, a pesar de haber recibido muchos comentarios por el vestido que ha elegido para la entrega de premios, ha sido protagonista de un momento que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. La famosa youtuber Andrea Compton se ha encontrado con ella y le ha pedido que le firme una de sus muñecas Aitana by Nancy. La popular marca de juguetes ha diseñado una edición limitada para hacer honor a la cantante y está siendo todo un éxito.

La reacción de Aitana ha sido muy buena y accedido a la petición de Andrea Compton. No obstante, la verdadera estrella de la noche ha sido Isabel Díaz Ayuso, quien ha posado para la prensa con su mejor sonrisa y se ha mostrado muy cercana con todo el mundo que le ha pedido una foto.