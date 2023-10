Laura Escanes rompe su silencio y confirma su ruptura con Álvaro de Luna

Laura Escanes ha roto su silencio y confirmado lo que era ya un secreto a voces: su ruptura con Álvaro de Luna, tras poco más de un año de relación. Lo ha hecho a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de dos millones de seguidores, con un escueto pero esclarecedor comunicado en el que ha hecho alusión, asimismo, a un capítulo de Entre el Cielo y las Nubes el podcast de Podimo, producido por Phi Beta Podcasts, que presenta. «En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento…Pero ¿Y cuándo no?», ha comenzado diciendo.

«En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella (la invitada) tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me de muy bien. Y luego pasan estas cosas. Y entonces qué. Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal… Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respecto. Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo. Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo», ha añadido sin ahondar, eso sí, en los motivos reales que habrían llevado a la pareja ha tomar un nuevo rumbo por separado.

Stories de Instagram de Laura Escanes / Instagram

Según el programa TardeAR, habría sido, no obstante, Laura Escanes, la que habría puesto fin al noviazgo hace apenas una semana. Algo que llama especialmente la atención si tenemos en cuenta que entonces, la catalana gritaba a los cuatro vientos lo enamorada que estaba del intérprete de Todo Contigo o Juramento eterno de Sal con motivo de su veintinueve cumpleaños. «Por volver a crecer. Feliz cumpleaños, loquito. Te quiero», le dedicaba.

Cuándo y cómo se conocieron Laura Escanes y Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna se conocieron en una entrega de premios musicales en Tenerife, en septiembre de 2022, poco después de que la catalana anunciara su separación del padre de su hija, Risto Mejide, tras siete años casados. Sin embargo, no fue hasta noviembre de ese año cuando una imagen de ambos, muy cómplices, confirmó su idilio.

En enero de 2023, la creadora de contenido compartió las primeras imágenes juntos en su perfil en la ya citada red social, y lo cierto es que desde entonces, los dos han hecho partícipes a los usuarios en la red, de sus viajes y escapadas de ensueño. A finales del mes de julio, cabe recordar, la ya ex pareja protagonizó uno de los momentos más virales durante el concierto que el cantante ofreció con motivo del Zevra Festival en el recinto Medusa Festival. Concretamente en la playa de Cullera, en Valencia. Álvaro sacó a Laura al escenario y, ante todo su publico y sin soltarla de la mano, interpretó el tema Todo contigo que compuso precisamente para ella hace unos meses.

Álvaro de Luna y Laura Escanes en un concierto del cantante en Valencia / Instagram

«De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón», dijo el artista.

‘La Travessa’, el nuevo reto profesional de Laura Escanes

Ajena a las informaciones que surgen alrededor de su ruptura con Álvaro de Luna, Laura Escanes está volcada en un nuevo proyecto profesional: La Travessa. La catalana fue testigo ayer del estrenó del nuevo programa del que es presentadora en 3Cat, la nueva plataforma de streaming que aúna los contenidos de TV3 y Catalunya Ràdio. Se trata de un reality competitivo en el que ocho parejas buscan cruzar el Pirineo desde la Val d’Aran hasta el Cap de Creus.