La relación entre Álvaro de Luna y Laura Escanes va viento en poca. Prueba de ello son las cada vez más recurrentes muestras de cariño que la influencer y el cantante se dedican en sus respectivas redes sociales, donde reúnen a más de un millón de seguidores, respectivamente; y también en los eventos sociales y photocalls que protagonizan juntos. ¿El último? El concierto que el interprete de Todo contigo o Indios y Vaqueros, ha ofrecido con motivo del Zevra Festival en el recinto Medusa Festival. Concretamente en la playa de Cullera, en Valencia.

Laura Escanes se ha convertido en la mayor fan del cantante y lo acompaña en sus citas musicales cada vez que puede. Así, este fin de semana, estuvo en dicho festival disfrutando como una espectadora más de la actuación de su actual pareja sin esperarse la sorpresa que éste le tenía preparada. El cantante sacó a la catalana al escenario y, ante todo su publico y sin soltarla de la mano, interpretó el tema Todo contigo que compuso precisamente para ella hace unos meses. «De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón», ha escrito el artista en su perfil en Instagram, tras el tan sonado momento.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en el aeropuerto / Gtres

«Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato. Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma», añade.

Stories de Instagram de Álvaro de Luna / Instagram

Unas palabras a las que, de momento, la influencer no ha respondido pero que a juzgar por sus imágenes del concierto, la emocionaran tanto o más que el momento en cuestión.

«Todo el rato»: ¿la estocada definitiva a Risto Mejide?

Al margen del romanticismo de la dedicatoria, llama poderosamente la atención el uso que Álvaro de Luna hace de la expresión «todo el rato», dado que se trata de las tres palabras que definían por excelencia la relación de Laura Escanes y Risto Mejide. De hecho, fue #TOELRATO fue el hashtag que la ex pareja usó en el día de su boda, en 2017, en una masía catalana del siglo XVI, Mas Cabanyes, en el municipio de Argentona. «Nace en los inicios de nuestra relación, empezamos a usar ese hashtag en todas nuestras fotos. Es una manera de decirnos que vamos a estar juntos para toda la vida», explicó Laura al ser preguntada expresamente por esto en una entrevista.